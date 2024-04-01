2024泰國必買5大彩妝品　Beauty Cottage睫毛夾、4U2胭脂價廉物美

泰國一直以來都香港人出國旅遊的熱門選項之一，不只擁有四季如夏的好天氣、吃不完的美食、打卡不完的網紅景點，還有最重要的是東西便宜好買，CP值很高！尤其泰國的氣候和香港相近，比較符合香港人膚質及需求，美妝品自然被列入必買清單。



本篇統整出2024最新Dcard網友推薦「泰國必買美妝」TOP5，即將到泰國旅遊的你不要錯過！

2024泰國必買美妝Top 5（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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1. 2P Original 霧面唇釉

說到泰國彩妝，2P Original絕對是美妝控都相對熟悉的泰國熱門彩妝品牌。他們家的彩妝基本上每個品項都很值得入手，尤其oh my tint霧面唇釉系列深受台灣消費者愛戴。唇釉絲絨質地延展度佳，輕輕一抹就能推勻。這系列唇釉雖然具備優秀的顯色效果，卻主打不沾杯，也因為絲絨質地而不太顯唇紋，加上色號選擇非常豐富，從豆沙色到紅棕色都能一次滿足！

2. Mistine 濃密雙頭睫毛膏

泰國國民品牌Mistine的這款睫毛膏在Dcard已經被網友推薦過好幾次。睫毛膏專為泰國濕熱氣候所設計，也因此非常符合香港氣候，更是不少當地人指定的愛用品。睫毛膏採雙頭設計，一端的白色纖維刷頭可以將睫毛刷順，再使用另一端睫毛膏體刷睫毛，達到濃密、纖長又捲翹的效果。膏體一刷在睫毛將速乾成膜，維持整體不暈的持妝效果！

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3. 4U2 復古小甜磚胭脂

4U2也已經是大家熟悉的泰國彩妝品牌，以物美價廉、高CP值美妝品聞名。尤其這款小甜磚胭脂，全系列共有2種質地，分別是霧面及亮面。每款質地則推出9款色號，也就是導致大家陷入選擇困難的關鍵！胭脂粉質細緻，優秀的顯色度只要一點點的用量就能完妝，成分中還添加了玫瑰果油，能更貼合肌膚不易脫妝。加上胭脂尺寸相對迷你，放進包包隨身攜帶也完全不佔位子！

4. Beauty Cottage 廣角睫毛夾

Beauty Cottage的睫毛夾早已紅透半邊天，熱度至今依舊不減。專為亞洲女性眼型設計，高彈力軟墊不會夾到眼皮，也不易將睫毛夾斷。加上特殊長短握柄，使用起來更輕巧舒適，完全是手殘者的福音，還額外附贈一個替換軟墊，入手一個就能使用很久！

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5. ZENN.TH 水潤奶霜遮瑕膏

ZENN.TH以「Keep Make Up Simple」為品牌理念，連商品包裝也走一個極簡路線。這款遮瑕膏在美妝版上熱度不斷，奶霜質地及保濕成分，只需少許用量就能達到遮瑕效果，也不會卡粉或看起來很厚重，讓人誤以為你天生擁有自然好膚質。特殊質地在臉上非常好延展，輕鬆遮蓋瑕疵同時呈現柔霧妝感，加上貼心的滴管設計，控制用量更輕易！

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