夏日名牌度假涼鞋推薦　Chanel山茶花涼鞋、LOEWE花卉穆勒鞋百搭

涼鞋真的是夏天「懶人必備」，又到了可以穿上美美洋裝去度假的季節了！



對於喜愛讓腳趾透透氣的妞妞們來說，鞋櫃裡擁有一雙時髦的涼鞋是一定要的對吧～跟著妞編輯一起看看今年精品界又推出了哪些超適合穿去度假的涼鞋款式吧！

快來看夏日最新12款精品度假涼鞋推介！（點擊放大瀏覽）▼▼▼

夏季名牌度假涼鞋推薦（LOEWE官網；01製圖）

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1. BALLY

BALLY Katy Flat Sandal in Strawberry Print Brushed Leather



Bally新任創意總監Simone Bellotti以2024春夏系列帶領品牌回歸瑞士根源，將瑞士高山風光可見的草莓以紅、綠或藍為主色的鮮豔桌布重現60年代的復古情懷，搭配裝飾著鮮嫩成熟的草莓，度假好心情不請自來！

2. GUCCI

GUCCI Women's sandal with Double G $9,000



GUCCI LIDO夏日度假系列推出眾多時髦單品，擅長打造「必入鞋款」的品牌本次也不免俗地推出適合搭配海灘服飾的編織涼鞋，這款「雙G編織涼鞋」靈感源自於意大利海岸的夏日風情和海灘俱樂部，以鮮艷色彩和品牌標誌性圖案演繹的麥桿效果配飾令傳統物料耳目一新，經典的雙G LOGO更是成了腳上亮點！

3. LOEWE

LOEWE Calle open mule in embroidered canvas $10,300



LOEWE這雙露趾穆勒鞋採用精緻的刺繡帆布製成，具有標誌性的花瓣腳趾形狀和帶有花卉圖案的刺繡鞋面洋溢著歡快的假日氣息，厚實的「bobine鞋跟」和寬大的圓頭形狀穿上讓妞妞們時髦又引人注目！

4. AQUAZZURA

AQUAZZURA Citrus Punch 105 raffia sandals $8,300



穿上AQUAZZURA的涼鞋，度假的好心情不言而喻（笑）！AQUAZZURA汲取華麗的歐式美學及熱烈的拉丁風情，將奢華品味與精細工藝體現在這雙「Citrus Punch 105 raffia sandals」中，如地中海沿岸盛產的柑橘和穿梭花果間的蜜蜂編織成飾品，輕鬆營造愉悅俏皮的度假氛圍！

5. DIOR

DIOR Dway涼鞋 $7,200



提起DIOR的鞋款，除了芭蕾舞鞋和球鞋外，平底涼鞋也是品牌具有代表性的單品之一，這款Dway涼鞋鞋面以駝色小牛皮和棉布製作，搭配「Christian Dior Paris」標誌刺繡設計亮眼，再配上軟墊皮革鞋墊，極為舒適的穿著感受穿上跑咖、逛展覽都超級推薦！

6. LONGCHAMP

LONGCHAMP X K.JACQUES涼鞋 $2,900



相信有在關注時尚資訊的妞妞，應該對這雙涼鞋不陌生！來自法國兩大時尚品牌Longchamp和K.Jacques合作所推出的平底涼鞋，妞編輯最喜歡它簡單又耐看的設計，鞋身以俄羅斯皮革製成、搭配「Longchamp標誌針式帶扣」讓這雙鞋可正式、可休閒，森林綠或是焦糖棕都是夏天首選色！

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7. Jimmy Choo

Natural Jimmy Choo Embroidered Raffia Sandals $5,150



Jimmy Choo今年春夏獻上了一系列度假主題時尚單品，妞編輯要推薦這雙「Natural Jimmy Choo Embroidered Raffia Sandals」給熱愛旅遊的妞妞們，標誌性的Jimmy Choo刺繡、配有流蘇綁帶踝帶和舒適的橡膠鞋底，都賦予假期滿滿的儀式感，穿上它拍照更能增添畫面豐富感！

8. MICHAEL KORS

MICHAEL KORS Elena Logo Plaque Slides $1,260



MICHAEL KORS這雙鞋採用奢華的枕形皮革製成，正面飾有結飾細節、側面則有一處精緻的logo點綴，「一穿即走」的方便設計凸顯經典拖鞋的都會女性魅力和現代感。

9. ROGER VIVER

ROGER VIVER鑽扣拉菲草裸跟鞋 $8,900



ROGER VIVER連涼鞋都做得如此夢幻，今年夏天想要來點不一樣的風格，就要選擇這雙「鑽扣拉菲草裸跟鞋」！以拉菲草編織的鞋身搭配品牌經典鑽扣設計，展現千金氛圍的渡假穿搭，尤其是和印花洋裝、草帽或牛仔褲等單品mix在一起更是絕配！

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10. MIUMIU

MIUMIU Raffia-effect woven fabric slides $6,750



身為MIU系女孩，妞編輯猜想最難以抗拒的就是那些上方帶有「圓圓飽滿LOGO」的配件了對吧？這款拉菲草效果編織面料拖鞋散發獨特的夏日氣息，彷彿在告訴大家：「快來穿我！」（笑）與經典的Miu Miu風格互相映襯，凸起的字母標誌為設計注入經典而獨特的質感，看到它沒有拒絕的理由啊！

11. CHANEL

CHANEL Grosgrain Sandals, Black $11,400



來看看千金公主度假怎麼穿？這款香奈兒的羅緞涼鞋集蝴蝶結、山茶花、菱格紋與個性的黑金配色於一身，兼具甜與酷帥的特色，既可以當作旅遊的配件，日常出席重要場合搭配洋裝或套裝也不會失禮，誰穿誰好看！

12. BOTTEGA VENETA

BOTTEGA VENETA Jack Flat Sandal $9,200



工藝大師BOTTEGA VENETA又再將鞋子玩出新花樣！這雙JACK平底涼鞋以小羊皮製成，符合人體工學非常耐穿，並以清爽的薄荷色和深棕色火炬滾邊設計調和，視覺上看起來就好像「薄荷巧克力冰淇淋」一樣可口，穿上馬上自帶誘人氣息～

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