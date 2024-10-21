日系時尚秋季必學　4種單品打造吸睛微辛穿搭　穿出性感迷人風格

平時喜歡關注日本流行動態的大家，通常會關注哪些風格的穿搭呢？



從率性、休閒、甜美到個性，日本女生造型風格相當多元，精緻又充滿細節巧思的搭配，讓人不禁想學習他們的穿著，而近期日本街頭悄悄發酵一股微辛Look，特色在於不會穿的太露，卻能展現出小性感魅力，利用透肌感、露出肩線鎖骨、腿部線條等，表現令人為之一亮的注目吸引度，想知道微辛穿搭有哪些必學技巧嗎？一起從以下4種單品混搭靈感，連結嶄新印象的秋日時髦氣息。

日系必學秋日「微辛穿搭」，運用4種單品展現注目魅力（點擊放大瀏覽）▼▼▼

4單品打造日系秋日微辛穿搭（01製圖）

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1. 透膚罩衫

近期超流行的「透膚」，成為日本女生出鏡率相當高的款式之一，運用透肌材質，能隱隱約約露出肌膚，若隱若現的風格非常令人著迷，不僅可以內搭細肩帶背心，結合單品加乘混搭，瞬間使造型顯得層次豐富，隨性加上寬褲就很好看加分。

2. 長襪

許久不見的長襪，在進入秋天之際，悄悄回歸流行穿搭裡，長度約在膝下左右，能讓雙腿具有顯瘦修長的修飾，利用透視或坑條材質，加深整體的微辛感受，不論搭配細肩帶洋裝、短裙，連結個性女孩的小性感氣息。

3. 短版上衣

當想製造纖細修長的比例時，短版上衣能瞬間帶來理想身型，由於提高腰線的剪裁，使身材修飾上短下長的視覺度之外，不妨嘗試將腰部最瘦的地方露出，提升一股魅力十足的辛辣印象，混搭牛仔褲展現休閒風格，換上同色系混合傳達聚焦的高級質感。

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4. 迷你短裙

腿部向來是能散發吸引力的地方，短裙單品能穿出時髦又兼具涼感，以背心+迷你短裙的搭配組合，打造精緻女孩的日系Look，另外可以加入長靴或短襪，輕鬆表達搶眼的微辛氛圍。

以微辛穿搭展現個性女孩風格

以上推薦的4種微辛穿搭技巧，大家準備好穿上此風格嗎？一起運用透膚罩衫、長襪、短版上衣、迷你短裙混搭，在接下來秋季打造不一樣的日系時髦造型吧。

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【本文獲「Japaholic」授權轉載。】