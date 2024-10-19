飾品買回來好快生鏽變色？首飾保養5大須知　回復光澤持久如新

相信飾品的保養一定是所有人「心中的痛」，不論是便宜貨，還是較昂貴的款式，都害怕經過時間的摧殘，你的飾品就再也回不去了啊！



尤其在汗水大量的攻擊下，長黑垢、生鏽、變色……飾品若要安然活過，可是難上加難！想要讓心愛的飾品們完好如初，看起來像新的一樣，只要記住以下的保養3大觀念和2大妙招，再也不會心如刀割！

飾品保養3大不要做和要做觀念、2大飾品腐蝕變色回復小妙招，令你的舊飾品看上去煥然一新！（點擊放大瀏覽）▼▼▼

飾品保養5要點（IG@gigihadid；01製圖）

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飾品保養3大觀念

❌Don't：接觸汗水

應該不少人都有看過飾品長黑垢或生鏽的經驗吧？其實我們人的汗水酸鹼值偏高，不論銀飾金飾，長期接觸下來會加快氧化的速度，導致品質每況愈下！特別是有墜飾的頸鍊，通常會是金屬的小墜飾，因為頸鍊貼合著皮膚，接觸到大量汗水，往往戴不到半年就會生鏽了。

❌Don't：接觸化學物質

所謂的「化學物質」，包含化妝保養品、香水、定型液等有添加化學物質的產品，其中因為噴香水通常是出門前的最後一個步驟，建議大家噴好香水後再戴上飾品，盡量減少兩者接觸。

✅Do：用後養成好習慣

要完全避掉飾品沾上汗水比較困難，因此只要拆下後養成擦拭的好習慣（乾布），便能減少氧化的機會！不過要注意的是，市面上販售的「拭銀布」是專門擦銀飾的，可別以為所有飾品都能擦啊！另外，每個飾品找個收納盒或是夾鏈袋，分門別類好好收納也是不能漏的環節，保持乾燥才能延長壽命。

飾品回復小妙招

銀飾 ：梳打粉 / 拭銀布

金飾 ：梳打粉 / 中性洗滌劑

最萬用的梳打粉，不僅打掃家裡時能夠使用，就連飾品都可以！銀飾的話，除了梳打粉，將鋁箔紙放入非金屬製的容器中，接著使用約一匙左右的梳打粉（據說鹽巴也行），並倒入60～80度的熱水，銀飾就會慢慢變回原本的樣貌了！如果是金飾，因為比銀飾還要難去除污垢，所以可以直接舀一點梳打粉倒在飾品上，過幾分鐘後再拿質地柔軟的布去擦拭即可。

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K金鍍層：柔軟的布/乳酪

舉凡玫瑰金外面覆了金鍍層，在保養上和金銀飾略有不同。除了最基本的用布擦拭外，根據獵奇的日本網友表示，其實乳酪內含有分解髒污的成分，把它浸泡在乳酪裡後，再用適量的清水沖洗和擦拭，就能夠煥然一新！

以上方式不曉得你拭過幾種？若平時養成好習慣，並且懂得保養的小技巧，飾品戴到下輩子也不是問題！

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【本文獲「JUKSY街星」授權轉載。】