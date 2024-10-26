跟著Jisoo、蔡依林　8個女明星秋冬皮衣穿搭造型　保暖又時尚率性

秋冬了，是不是又想要開始爆買外套了呢？



不只率性好搭配的「牛仔外套」要收，時尚有型還有一定保暖程度的「皮衣外套」更應該擁有一件！現在就來看看蔡依林、隋棠、昆凌、Jisoo等女星們的私服搭配，跟著穿就不用擔心會出錯啦！

Jisoo、蔡依林、宣美等女明星8款私服秋冬皮衣穿搭，跟著學輕鬆成為時尚達人！（點擊放大瀏覽）▼▼▼

8款女明星秋冬皮衣時尚搭配（IG@hannah_quinlivan；01製圖）

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1. 蔡依林

皮衣外套×碎花連身裙



蔡依林穿著ALLSAINTS的聯名皮衣外套，以傳統騎士風格為主軸，打造俐落廓型，大翻領輔以多口袋及不對稱拉鍊細節的中性風MILO羊皮皮衣，皮衣背面以絹印技術印刷重現蔡依林的標誌性紋身，象徵自信與自在的演唱會皇冠LOGO也以鐳射雕刻技術點綴金屬鈕扣，內搭著搭配鮮黃色豹紋短洋裝，並配戴撞色幾何造型鍊條項鍊，以標誌性造型展現英倫隨性與叛逆風尚。

ALLSAINTS×蔡依林慈善聯名設計

蔡依林身上的這件經典皮衣，其實是ALLSAINTS為了慶祝30周年，特地與蔡依林攜手推出UGLY BEAUTY FINALE巡迴演唱會慈善合作企劃聯名最終章。為慶祝雙方的特殊時刻，以慈善精神為起源，延承蔡依林對弱勢兒童的長期關注，並以她標誌性圖騰重塑品牌經典皮衣，將愛的意義不斷延續。

2. 孟耿如

皮衣外套×格紋連身裙



孟耿如在翻毛領皮夾克下，穿著綠色格紋印花洋裝，腰間刻意系上了個性化的黑色裝飾皮帶並套上蛇紋羊皮白色軍靴，甜美中不失帥氣感的搭配，充滿個人風格。

3. 昆凌

皮衣外套×碎花洋裝



擁有強烈的酷甜穿搭風格的昆凌，穿上皮衣外套後，她在外套下穿著紅色系的碎花細肩帶洋裝，裡面再加件黑色的短袖小高領，不只讓夏衣可以一路穿到秋冬，還使整體造型變得層次感，以小型腰包取代皮帶勾出腰身，勾勒出沙漏型的女性曲線。

4. 宋米秦

皮衣外套×碎花洋裝



在宋米秦的皮衣穿搭中，她也和昆凌一樣喜歡皮衣×碎花洋裝的搭配法，在帥氣的皮衣添加浪漫柔美的飄逸碎花洋裝，完美中和了兩種風格～而宋米秦刻意選擇了墨綠色的皮衣外套，更能打造出獨特的時尚風格！

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5. 宋米秦

皮衣外套×襯衫×皮褲



如果衣櫃裡「剛好」沒有一件碎花洋裝，沒關係，你可以改參考宋米秦的另外一套皮衣搭配！以簡約的白色襯衫搭配合身的黑色皮褲，與套在外面的皮衣外套恰好能相互呼應，如果你已經擁有一件基本款的皮衣外套，不妨能買件在袖子有特殊設計的款式，穿起來修飾肩線，讓人在視覺上顯瘦～

6. 隋棠

皮衣外套×全黑穿搭



皮衣外套最經典不怕出錯的搭配法，絕對是隨棠的這個搭法呀！在合身剪裁的黑色衣衣外套下，穿上了黑色的V領短袖，褲子也是同樣的黑色煙管褲，將整個人的視覺尺寸再縮小一號，鞋款則是套上了同色的細跟裸靴，率性又時尚！若你對自己的腿型沒自信，也能改成同色系的長靴來遮住小腿唷！

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7. Jisoo

皮衣外套×白T×牛仔褲



喜歡白T×牛仔褲的女生，這樣的組合再秋冬依舊是不敗穿搭法。BLACKPINK的隊長Jisoo就曾在出發巴黎參加DIOR 2022春夏大秀時，就以這套搭法再加件皮衣外套作為機場時尚，把褲管反摺後露出一小截的黑色短靴，舒適中又不失造型感。當你今天沒有什麼搭配靈感時，直接跟著穿不用擔心會出錯，順帶一提～她肩揹的包包是Dior於2021早春度假系列推出的Caro小牛皮包。

8. 宣美

皮衣外套×針織背心×西裝短褲



想要把皮衣外套穿出甜辣感，「腿精」宣美就選擇以白色襯衫搭配灰色針織背心，下身搭配西裝短褲、黑色絲襪與中長靴，而她的皮衣外套還很心機的挑選短版設計，將穿衣的重心集中在上半身來延長腿部比例，長腿姊姊就是你。

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【本文獲「女人我最大」授權轉載。】