韓國潮牌還在買emis？這「3品牌」韓國已退流行　5個時尚潮牌推薦

近日韓國論壇上有則討論「有些退流行的牌子，為何總是擠滿了人」的貼文，引起台、韓網友的熱議，推薦5個不爛大街的真正韓國本土品牌給你！



大家到韓國玩的時候，必買的牌子是什麼呢？近年來比起昂貴的大牌，許多小眾的韓國設計師品牌卻更受年輕人的青睞，不過在明星效應的光環下，這些品牌真的值得購買嗎？明明在各大社交平台做足了逛街攻略，到現場看到實品時卻大失所望，一位資深的韓國代購更調侃道，這些外國人瘋買的牌子都只有「韓國大媽」在穿。

時尚達人必看，emis已淪為「阿姨牌」？最新最潮5個韓國潮牌你要知！（點擊放大瀏覽）▼▼▼

「這3牌」已退流行 5個最新韓國潮牌推薦（IG@emis_official2017；01製圖）

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外國人必買的韓國潮牌被嘲是「阿姨牌」 明星光環加持的品牌效應

近日，有位韓國網友在論壇上發問，「為何韓國潮牌『emis』的店總是那麼多人？」，其他網友紛紛留言回覆，「emis好像很多外國人買」、「都是中國人限定的受歡迎」，並犀利評道emis根本是「阿姨品牌」，「這是2年前流行過的吧」、「社區的媽媽們都戴這牌的帽子」，更有人調侃道「emis」=「媽媽戴」的韓文諧音。

而一位長居在韓國的外國代購在社交平台Threads上將轉貼這則貼文後，馬上引來許多台灣網友的熱烈討論，這位代購表示這些品牌先花大錢請明星代言及曝光，接著開快閃店進軍免稅市場，在外國人多的觀光地區不斷設立門市，才能在外國市場佔有一席之地。

emis靠小紅書紅起來 品質配不上價格？

有的台灣網友指出，emis能夠紅起來，大多是靠內地社群平台小紅書帶起，

「都是中國人自己代購紅起來的！韓國人自己都買其他潮牌」

「大陸人先紅爆台灣人看小紅書跟著買爆」

「很多YouTuber推薦，但實際到店看就覺得一般、材質普通」。



而emis身為在外國人必買的韓國潮牌清單中，火紅程度更讓該品牌來港開設過快閃店，吸引不少的擁護者，

「顏色選擇超多，風格也很好搭衣服」

「帽子版型太優了沒辦法」

「商品喜好本來就是見仁見智，但是帽子顯臉小倒是真的！」。



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復古emis紅極一時 拿「這」牌購物袋的都是外國人

事實上，emis是被許多韓國知名女星都像是BLACKPINK的JISOO、韓韶禧、秀智、宋慧喬都曾穿過的牌子，簡約又充滿Y2K的復古設計曾風靡整個韓國街頭，emis最著名的單品就是印有Logo的棒球帽，擁有俐落線條的包包也深受大眾喜愛，只要隨意穿上任何單品，不需要刻意打扮就能展現出不經意的時尚感。

除了emis，這位韓國代購也提到另外幾個「已經退流行，但外國人還在買的韓國牌子」，被韓國統稱為「3M （3마）」，也就是Matin Kim（마뗑킴）、MARITHÉ（마리떼）、Mardi mercredi（마르디），這三個是在疫情期間崛起的韓國品牌，但現在韓國國內都已經不太流行，在韓國街頭看到拿這幾個購物袋的95%都是外國人。

5個不會爛大街的最新韓國本土潮牌

或許是因為韓國本地的流行更替過快，外國人只能透過明星同款效應接受時尚資訊，但這時可能韓國國內大多已經退流行，這裡整理幾個深耕韓國時尚文化的代購所推薦的其他韓國牌子給大家參考。

1. BAUF 바우프：

不主張大logo在單品上，帽子的鴨舌弧度很顯臉小，擁有最近必備的復古感元素。

2. HELLO SUNRISE 헬로 선라이즈：

美式休閒品牌，帽子愛好者一定會有的帽子品牌，近期的格子襯衫又捲土重來。

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3. satur 세터：

休閒的度假風格，注重舒適度與時尚感，許多明星私下都穿的愛牌。

4. LMC：

賣到斷貨的Jennie同款緞面棒球帽，oversize愛好者的天堂，不會爛大街的首選品牌。

5. ADER：

韓國新銳潮牌，新穎的圖案配上大膽的色彩創造出充滿活力的獨特風格，服飾男女皆可穿。

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