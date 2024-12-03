木村拓哉女兒木村光希新劇扮醜私下係時尚達人？4套穿搭造型介紹

木村光希Koki自出道以來便吸引廣泛專注，身為日本男神木村拓哉與工藤靜香的女兒，因星二代的身份與個人出眾魅力虜獲一大票粉絲，不僅成為各大品牌代言新寵，也快速攻佔許多雜誌封面，人氣居高不下更是新生代熱門的討論話題。



木村光希近期出演日本即將翻拍的《女神降臨》電影版（IG@koki）

而木村光希Koki也不斷嘗試各種演藝之路，近期出演日本即將翻拍的《女神降臨》電影版，此部人氣網漫曾經在2020年推出的韓劇，這次改編為日本電影分成兩部《女神降臨Before》、《女神降臨After》，於明年3月、5月在日本上映，木村光希Koki在劇裡不惜扮醜，瞬間顛覆平時的女神形象。

日常相當愛美的Koki，私服經常以休閒又率性的風格呈現，時髦又大氣的穿搭讓人不禁想模仿，想知道Koki日常最愛哪些造型嗎？一起來看看吧。

盤點木村拓哉女兒木村光希Koki出演日本即將翻拍的《女神降臨》電影版，私服穿搭是時髦範本！（點擊放大瀏覽）▼▼▼

木村光希Koki 4套最愛時尚造型（IG@koki；01製圖）

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造型1

有在關注木村光希Koki個人社群平台的大家，相信一定都有發現，平常木村光希Koki超愛穿TEE+牛仔褲，常以較合身版型的TEE搭配緊身牛仔褲，不僅身材曲線一覽無遺，看起來也非常輕鬆舒適，再加上包包便可快速出門。

造型2

襯衫也是木村光希Koki常常穿著的單品，簡單不繁複的素色襯衫，能營造優雅知性的氣質魅力，再加上百搭的牛仔褲，只要換上不同上衣單品，瞬間在休閒與率性之間轉換。

造型3

觀察木村光希Koki私服造型，其實不太會看到繁複誇張的圖案或者繽紛色彩，大多是基本色調與素色款式為主，像是一件短版黑色外套加長褲，不燒腦卻顯時髦的造型，傳達高級大氣的印象，尤其短版剪裁能修飾顯瘦身形之外，加上小喇叭褲或工裝褲，立即打造一雙修長大長腿。

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造型4

秋冬不可少的毛衣，在選擇時可以透過露肩設計或特殊袖型，露出肩膀線條能製造幾分小性感氛圍，而特殊袖型毛衣，則能帶來細節層次焦點，隨性搭配短褲和靴子就很好看加分。

跟著木村光希Koki私服穿搭打造日系高級度

以上推薦的4套木村光希Koki私服穿搭，大家最喜歡哪一套風格呢？接下來一起嘗試以上推薦造型，讓日常營造簡單率性的日系高級休閒氣息。

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