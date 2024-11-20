秋冬帽子要該怎麼挑？5招找到完美毛帽　修飾臉型戴出精緻時尚感

在寒冷的季節裡，帽子不僅是保暖的必備單品，更是時尚搭配中不可或缺的元素。



然而，挑選不當的帽子可能會讓臉型看起來不夠理想，就連台灣時尚達人孫芸芸也曾因帽子選擇不當而翻車。那麼，如何挑選一頂既時尚又能顯臉小的帽子呢？接下來，我們將分享5個實用的小技巧，幫助你選擇最適合自己的帽子，讓冬日造型更出眾。

秋冬帽子挑選常見錯誤，注意這5點找到你的命定時尚毛帽！（點擊放大瀏覽）▼▼▼

挑選秋冬帽子5大實用技巧（IG@imwinter；01製圖）

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1. 太貼頭型變成魷魚、水晶餃！

過於貼合的帽子會強調頭型、臉部輪廓，讓臉顯得更大（小編自己的切身之痛）。從照片中看台灣名媛孫芸芸配戴兩種帽子的差異，第一張圖片配戴薄款黑色帽子，因為布料偏薄容易凸顯頭型，加上毛帽長度偏短，在某些角度會看起來像「水晶餃」！相較之下，第二張圖片帶有厚度的粗針織Chanel帽子增加臉部的立體感，凸顯孫芸芸的鵝蛋臉之外，帽子上的大Chanel LOGO讓頭圍看起來更小了！

2. 了解臉型

圓臉->立體感、長型毛帽

方臉->法帽、漁夫帽

長臉->短毛帽、無帽簷冷帽



選擇帽子的第一步是了解自己的臉型。像是圓臉適合選擇有高度、有挺度、立體感的毛帽，可以拉長臉部線條；而方臉則可以選擇柔和線條的巴拉克拉法帽Balaclava、毛茸茸的漁夫帽，緩和臉部棱角；長臉的朋友則可以選擇可摺邊的毛帽，增加臉部的橫向寬度。

3. 厚度、寬鬆度都是顯臉小關鍵！

在挑選帽子時，除了帽型，帽子的厚度和寬鬆度也是顯臉小的關鍵因素。了解這些要點，可以讓你在冬季造型中更加得心應手。一頂帶有厚度的毛帽能夠幫助修飾臉型。厚實的材質可以增加帽子的立體感，不僅保暖，還能在視覺上縮小臉部比例。選擇粗針織的款式，能夠增加帽子的結構感，讓整體造型更有層次。

寬鬆度則是另一個需要注意的方面。一頂過於緊貼頭部的帽子會強調臉部的圓形輪廓，而適度寬鬆的帽子則能拉長臉部線條，使臉型看起來更小巧。選擇有彈性、能稍微鬆弛的帽子，能夠輕鬆打造出理想的效果。

4. 注意帽子的顏色

顏色在視覺效果上也有很大影響。深色系的帽子通常能夠達到顯臉小的效果，而亮色則可能讓臉部看起來更大。因此，選擇帽子時，可以根據自己的膚色和整體穿搭來挑選合適的顏色。

5. 利用配件搭配

帽子的搭配不僅限於帽子本身，還可以利用一些配件來增強效果。比如，搭配一副大框眼鏡或者長款耳環，這些配件可以轉移視線，讓臉型看起來更加精緻。

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正確的佩戴方式

帽子戴法顯臉小的秘訣就是「上寬下窄」不管什麼臉型都可以創造出倒三角的小V臉型效果！除了挑選帶有厚度、寬鬆度的帽型之外，正確的佩戴方式可以將帽子稍微向後戴，露出一部分額頭，讓臉型看起來更立體，拉出一點髮絲修飾臉部的輪廓。

如果是長髮女生，可以將頭髮自然披散，增加整體造型的層次感，短髮女生也可以將毛帽戴高一點露出髮絲、瀏海，更能強調五官立體度！

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誰不適合戴帽子？

一、頭圍較大者

如果你的頭型較大，毛帽可能會讓頭部顯得更大，進而使整體比例失衡。這種情況下，可以選擇寬鬆、有結構感的帽型來平衡比例。

二、臉型較圓者

圓臉朋友戴毛帽時，可能會因為帽子的輪廓而強調臉部的圓潤感。選擇有高度或尖角的帽型可以幫助拉長臉部線條。

三、短髮或額頭較寬者

毛帽可能會壓低髮型，使得整體造型不夠立體。這類人群可以選擇稍微向後戴帽子，以露出部分額頭，讓臉型看起來更有層次感。透過以上帽子戴法與挑選方式，雖然不是每一頂毛帽都能駕馭，不過還是能夠利用技巧找到命定款！

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【本文獲「女人我最大」授權轉載。】