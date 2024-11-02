秋冬穿搭5款顯肥單品盤點　「這褲子」極顯肚腩　梨形身材要避開

今年秋冬，我們不花冤枉錢！！



在氣溫已經開始變涼，每天想穿搭的時候，應該都會多拎上一件長袖衫或是外套了吧～在你準備逛街買新衣服之前，就要來提醒各位，下面這5款單品非常看身材，很在意自己穿衣會不會顯胖的女生們，在挑的時候，眼睛可是要放大呀！

秋冬穿搭5款禁忌單品挑選指南，遠離尷尬搭配，輕鬆成為時尚焦點！（點擊放大瀏覽）▼▼▼

秋冬穿搭5款顯胖單品避雷（IG@98.c_project；01製圖）

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1. 針織裙、針織褲

柔軟材質的針織裙、針織褲，由於布料的關係，絕大多數的針織單品都會直接貼合下半身線條上，先暫且不論，穿著一般內褲的時候，臀腿處的內褲痕有多尷尬，對梨形身材的女生們來說，還有可能會讓下半身線條變得更圓潤，和想像中的慵懶有型，相差甚遠。

2. 流行性強的大衣外套

舉凡皮草大衣、繽紛花色的外套，又或是五顏六色的外套款式，集合當季流行元素的外套，都會建議你可以再想想，因為這類的單品絕大多數都只能穿一季，接下來就是放在衣櫃裡面站位置，如果想買新的外套，還是以純色經典款，能顯氣質也不退流行。

3. 合身高領上衣

能把合身的高領上衣穿得好看的人，有，但是不多。若本身的脖子不夠長、臉型偏圓、方，高領上衣穿在身上，真的只會讓臉看起來又圓又腫，十分顯胖！另外，這類的上衣材質，雖然是彈性布料，但是它們也就會因為貼在身上，導致手臂、腹部的贅肉顯得更明顯，如果要買這類的打底衣，圓領、中領都是相對安全的版型。

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4. oversize粗毛呢針織毛衣

寬鬆版型的粗毛呢針織毛衣，也是請先試穿再決定購買，不要傻傻相信了往拍照片！照片歸照片，總能經過一些加工或是停留在最美好的一面，打造出所謂的IG氛圍、歐美女生們的微性感氛圍感。殘忍地說，能夠把這類衣服穿得好看的女生，多半都是屬於非常纖細的身材，並以下身失蹤來曬出細直長腿，胸部大的女生，反而會越穿越腫。

5. 節日感的衣服

針對不同的節日、生肖年，總是會有一些期間限定的單品，不過，這些單品都有一個時效性，聖誕節的醜毛衣，一件就夠了，你不用買到那麼多件。

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