6大貴婦最愛靜奢時尚品牌　Loro Piana、Max Mara高質感低調氣質

根據美國貝恩諮詢公司分析，在奢侈品市場遇冷的2024年，更多人傾向入手經典款式或者「不那麼引人注目」的時尚單品，比起浮誇鋪張的Logo印花，主打低調、高質感的安靜奢華（Quiet Luxury）風格更受到青睞！



將設計重點回歸到簡約風格、頂級面料和精湛製衣工藝，不只貴婦VIP、時髦內行人很愛，如今也成功征服一票Z世代的心，以下小編整理出6個「靜奢風格」的精品品牌，包含意大利頂級羊絨品牌Loro Piana、Brunello Cucinelli以及Ralph Lauren等等，永不過時的高級風範就從這裡投資！

品味人士最愛6大低調奢華精品品牌精選，無需品牌Logo也能盡顯貴氣！（點擊放大瀏覽）▼▼▼

深受貴婦喜愛6大靜奢品牌精選（01製圖）

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1. Loro Piana

今年剛滿100歲的意大利精品品牌Loro Piana，最初從頂級羊絨紡織起家，憑藉低調奢華風格、舒適高品質，穩坐貴婦VIP和企業大老闆的心頭好，針織衫、羊絨大衣、夾克外套、羊毛長褲都是很值得投資的單品。在2013年被LVMH集團正式收購後，Loro Piana依舊堅持極簡路線，以頂尖製衣實力讓業績連連創新高，近幾年更進軍包袋、珠寶以及運動鞋領域，展現鎖定頂級客戶的野心！

2. Brunello Cucinelli

同樣以頂級羊絨面料起家，成立於1978年的意大利品牌Brunello Cucinelli，以精良的蒙古山羊絨製品和傳統手工藝聞名，服裝大多以自然色調和實穿剪裁為主，體現了簡約優雅的生活風格，尤其羊絨毛衣、開襟外套、休閒褲、西裝套裝最受歡迎。在去年突破10億歐元營收之後，Brunello Cucinelli反而不急於擴張事業版圖，而是持續實踐創辦人對於環保及人文主義級的堅持，以好品質、好面料和好的經營理念，將目光放在更長遠的未來。

3. Ralph Lauren

很多人都是從Polo衫認識這個美國經典老牌，不過在Ralph Lauren招牌奢華休閒風格背後，更象徵一種精緻講究的生活態度。出身中產階級家庭的Ralph Lauren先生，從領帶、襯衫開始打造屬於自己的時裝帝國，深知大眾對於「上流社會」嚮往的他，也將自身熱愛的「馬球運動」和菁英風格連結，把Polo衫、襯衫、針織毛衣和牛仔褲這種很休閒、很日常的衣服，做得高級又時髦。

無論是運動休閒風格的Polo Ralph Lauren，還是主打頂級定位的Purple Label紫標系列及Ralph Lauren Collection女裝系列，都非常受到品味人士的推崇。

4. Bottega Veneta

創意總監Matthieu Blazy在入主Bottega Veneta的四年裡，不斷向內探索意大利文化的深度，在保留品牌經典Intrecciato皮革編織工藝的同時，注入更現代、更藝術的設計風格，讓Bottega Veneta從「酷小子」搖身一變成「文藝模範生」。

Matthieu在寧靜內斂又具有流動感的輪廓之下，選擇從面料和色彩顛覆常規，皮革製的襯衫牛仔褲、活潑年輕的編織風格、剪裁線條變得靈活、帶有份量感的金屬提把等，讓所謂Quiet Luxury也能「安靜」得很有個性！

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5. Max Mara

1981年，意大利品牌Max Mara靠著一件「101801繭型大衣」在時尚圈打響名號，告別羊毛外套的厚重印象，雙排扣、保暖羊絨、修身繭型輪廓，與另一款Teddy Bear大衣齊名為女人的夢幻逸品。

Max Mara的摩登風格適合日常、職場等任何場合，受到很多貴氣名媛和時髦女性喜歡，並陸續發展出Weekend Max Mara、SportMax、Max&Co.等支線，近期品牌更正式宣布停止販售皮草製品，展現與時俱進的決心！

6. Gabriela Hearst

47歲烏拉圭設計師Gabriela Hearst的設計實力相當堅強，2015年剛創立同名品牌Gabriela Hearst時，就成功以一款Nina珠寶盒包迅速在時尚圈爆紅，吸引了安妮夏菲維（Anne Hathaway）、梅根王妃等一票明星名媛的追捧，並獲得LVMH集團入股投資，爾後在Chloé三年任職期間也為女性注入了優雅新風範。

由於從小在牧場中長大，造就了她簡單、洗鍊而不做作的女裝風格，對於面料選材和環保永續的堅定信念，就如同時尚圈的一股清流，在卸下Chloé的設計大任之後，更讓人期待往後的Gabriela Hearst會端出哪些精彩好菜了！

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