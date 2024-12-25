秋冬嚴選10款精品毛絨手袋　LV冬日感滿滿　Chanel羔羊毛柔軟可愛

隨著冷颼颼冬天到來，除了為衣櫥添購大衣等保暖單品，也很適合入手一顆「毛絨手袋」！



蓬蓬外衣、柔軟觸感結合俐落包型，背上身是相當亮眼的穿搭點綴，看起來可愛又療癒，非常應景年末過冬的歡樂氣息，許多精品品牌也相繼推出「毛絨手袋」款式，以下是我們的10款推薦！

秋冬必備名牌毛毛手袋Top 10，LV、YSL、Chanel等溫暖你的整個冬季！（點擊放大瀏覽）▼▼▼

秋冬精選10款全新名牌毛絨手袋（Tod's官網；01製圖）

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1. Tod's

身為時髦都會女子，手袋不只講究漂亮也要夠實用，好比這款Tod's T Timeless托特包就是時裝迷們心頭好之一，梯形包款擁有超大收納空間，還能收合兩側開口縫片變換造型，其中以優雅焦糖棕皮革最受歡迎，這回推出白色剪羊毛的拼接款式，彷彿為手袋穿上暖呼呼毛絨大衣，格外有種不一樣的溫柔氣質！

Tod's T Timeless Shopping Bag in Leather and Shearling Medium，$28,300



2. Saint Laurent

「Niki」自從推出以來一直是YSL很受歡迎的手袋，精緻皮革、翻蓋設計搭配具有份量感的金色鍊帶，把女人味詮釋得又酷又瀟灑，如今全新換上淺棕色羊毛皮的蓬蓬外衣，是否透露著一絲性感韻味？

Saint Laurent NIKI large in shearling，$45,000



3. Fendi

繼去年秋冬以「飯糰包」掀起熱議之後，Fendi為了應景年末的歡樂氛圍，陸續在節日系列中推出許多幽默滿分的設計，好比這款「吐司包」就拿下了今年MVP，暖呼呼的白色翻羊毛搖身一變成吐司造型，上面還點綴棕色FF色Logo，看起來應該是「巧克力口味」？外型可愛值瞬間飆升，背上它出門絕對是焦點！

Fendi Toast Bag，$9,800



4. Louis Vuitton

這款來自Louis Vuitton的毛絨水桶包，包身線條立體卻相當柔軟，還附有一個圓形零錢包，淺棕色調的麂皮材質上飾有老花圖案鏤空刺繡，看起來溫柔、優雅又不失個性，最大亮點莫過於包身開口裝飾了一圈白色絨毛，就像山頂累積一層積雪，造型可愛又很有冬日氣息！

Louis Vuitton Bella



5. Chanel

Chanel迷們又有新手袋可收藏！Chanel經典翻蓋包迎來「可愛變身」，焦糖棕色調為菱格紋皮革注入了一絲溫柔氣質，搭配米白色羔羊毛的澎澎柔軟手感，背起來有種獨特復古魅力，很適合穿上黑色皮衣或是毛絨帽當作穿搭亮點，讓少女們再度失心瘋！

Chanel Flap Bag，$50,700



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6. Bottega Veneta

秋冬很適合穿上性感的豹紋印花，襯衫、長裙還有大衣先放一邊，這次Bottega Veneta想帶給妳不一樣的選擇，Solstice托特包的幾何輪廓上，以豹紋風格的絨毛材質重新詮釋，對比原本從容率性的優雅風格，多了更有個性的造型感，隨意拎在手上就時髦到不行！

Bottega Veneta Medium Solstice in Natural



7. Celine

讓NewJeans Danielle愛不釋手的「毛毛手袋」就是它！這款Teen Celine Lola是品牌下半年的強力主打，長型包身和圓潤曲線搭配皮革提把，在復古氣質中加入了俏皮感，而最新亮相的棕色羊毛款彷彿就像一隻可愛泰迪熊，讓人忍不住想抱緊處理！

Celine TEEN CELINE LOLA in SHEARLING AND CALFSKIN，$26,500



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8. Weekend Max Mara

有些女孩特別喜歡那種被溫暖毛絨包圍的療癒觸感，如果肩背包對妳來說還少了些什麼，Weekend Max Mara這款手拿包絕對能命中妳心，超柔軟的全白短絨毛搭配雲朵包外型，背上身甜美又夢幻，光是拿在手裡就讓人捨不得放下，還附有皮革肩帶、鍊條肩帶能夠變換休閒風格，是相當百搭的一款手袋！

Weekend Max Mara Medium furry fabric Pasticcino Bag



9. Ferragamo

以Maximilian Davis為首的Ferragamo，近幾年全力朝向年輕化風格前進，在包款設計上也越來越敢嘗試不一樣的新點子，就像這款賣得嚇嚇叫的Hug手提包，既能以柔軟小牛皮展現「大人系」的典雅大器風格，也能換上萌度十足的毛絨外衣盡情耍可愛！

Ferragamo Hug handbag(L)



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10. Loewe

在創意總監Jonathan Anderson天馬行空的世界裡，出現什麼都不奇怪，例如本季與京都Suna Fujita陶藝社合作系列，就推出了一款倉鼠造型斜背包，他運用焦糖色、全白色羊毛材質以及立體輪廓，將小倉鼠可愛外型刻畫得活靈活現，甚至連小耳朵、眼睛等細節沒漏掉，打開「後背」的拉鍊能裝進隨身物品，背起來搞怪又吸睛，走在路上回頭率是百分百！

Loewe Hamster bag in shearling，$14,650



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