2024/25時尚趨勢調查　秋冬熱度最高4雙鞋　「這雙」打敗Miu Miu

英國倫敦時尚科技電商平台Lyst最新的2024 Q3（第三季度）時尚趨勢指標報告又來了！



先前我們介紹過今年秋冬Miu Miu girl都轉向成為「Prada女人」Prada的討論度上升97％，而在這次Lyst最新的2024 Q3時尚趨勢指標報告中指出：

在價格飛漲、全球經濟不穩定的狀態下，消費率低迷，但是本季度的數據表明，喜愛時尚的消費者仍在購物。不過在選品上將會採用深思熟慮且持開放態度。

因此在本季前10名的單品中，鞋類商品佔據大多數的名額都是屬於可以「長期投資」的鞋款，本篇帶你看一路會紅到2025年的鞋款有哪些，跟著投資絕對不會錯！

英國時尚電商平台LYST Q3趨勢鞋類Top 4，快來看哪些款式會2024流行到2025！（點擊放大瀏覽）▼▼▼

2024/25秋冬熱門趨勢鞋款Top 4（PUMA官網；01製圖）

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4. CLARKS Original Wallabees

原本品牌的受眾是屬於中年人的英國製鞋世家品牌CLARKS一直以精湛的工藝及舒適的面料而深受皇室青睞，伊莉莎白女王在1947年時也穿著CLARKS出訪南非。不過在LYST Q3報告中發現，Z世代消費者對於經典的CLARKS Original Wallabees需求度大增。靈感來源於印第安軟皮皮鞋，經典單款單色設計採用反毛皮鞋面，羊皮鞋墊，穿著柔軟舒適。鞋口處貼心的包邊，提升腳踝保護性，鞋面上可DIY個性裝扮Originals專屬吊牌！

CLARKS Original Wallabees



3. GANNI Mid Shaft Biker Boot騎士靴

關注在環保回收材質丹麥哥本哈根品牌GANNI Mid Shaft Biker Boot在LYST Q3也受到Z世代喜愛！這款黑色中筒機車靴採用中直筒設計，高筒靴在小腿高度可以完美修飾小腿肌線條，面料上採用45%再生皮革，再生皮革使用符合全球回收標準（GRS）或回收聲明標準（RCS）的再生皮革，這些廢料被收集、清潔並再加工成新材料。筒身上配有拉環、可調式金屬和扣環細節以及跟高5公分的粗跟可以拉長比例，在秋冬季度購入率大增。

GANNI Mid Shaft Biker Boot，$6,899



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2. PUMA Speedcat

唯一上榜的運動球鞋是PUMA Speedcat熱門度超過NIKE、Adidas運動品牌兩大巨頭，社群討論度也超車New Balance x Miu Miu 530 SL 36，報告中顯示：「這款僅100美金的球鞋，成為本季熱門產品，Dua Lipa、Emily Ratajkowski和Troye Sivan都曾穿著它。延續流線型復古輪廓的趨勢，更在8月需求激增532%！」PUMA Speedcat秋冬新色推出水藍、適合秋冬的暖棕色，除了基本經典的紅黑色，也可以轉往參考其他配色！

PUMA Speedcat，$799



1. Alaïa漁網芭蕾舞平底鞋

從2023年推出，已經紅了一年多的Alaïa漁網芭蕾舞鞋成為榜首！大家對Alaïa的渴望日益加深；本季需求成長了51%，對Mulier系列的性感和細緻工藝給出好評。靈感源自於日本傳統鞋履。搭配橡膠鞋底和漁網設計，提供了更好的穩定性和透氣性。鞋面採用小牛皮編織而成透視的鞋面，內襯則是柔軟的小羊皮穿著起來輕盈舒適之外，還增加了從腳背延伸到腳踝的修飾感！除了經典黑色之外，後續也推出金銀色、藍色、粉色、紅色……爆紅程度可不只是曇花一現！

Alaïa BALLET FLATS IN FISHNET，$6,720



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