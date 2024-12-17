秋冬最新7款精品印花頸巾　LV黑白設計百搭　Loewe 5000蚊有找

隨著氣溫一路直線下降，除了針織衫、大衣外套之外，圍巾也是冬季必備的單品之一。



其中「精品老花圍巾」很適合作為入門精品的選擇，經典雋永的時髦風範，百搭又耐看，柔軟羊絨材質則能帶來保暖效果，具有相當高的搭配性和實用性，非常適合作為秋冬造型的層次點綴，以下是我們想推薦給你的全新款式！

2024、2025秋冬精品老花圍巾7款精選推薦，Louis Vuitton百搭率性、Dior低調優雅（點擊放大瀏覽）▼▼▼

秋冬最新7款名牌老花圍巾推薦（Gucci官網；01製圖）

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1. Louis Vuitton

每次都能端出拿手好菜的Louis Vuitton，這次把Monogram老花以立體效果呈現，米白色刺繡在全黑底色上顯得亮眼又俐落，搭配羊絨與山羊毛混紡材質，在奢華風格中帶出不一樣的酷帥個性，既百搭又很有辨識度！

Louis Vuitton LV 3D Scarf，$6,700



2. Dior

Dior Oblique緹花向來擁有獨特的復古韻味，能藉由不同經典色調在各種風格中切換自如，好比海軍藍很有法式摩登風範、酒紅色在舉手投足之間盡顯嫵媚、淺灰色則充滿了文藝氣息，而這款圍巾，柔和的燦金色在光線折射下閃耀動人，將華麗感和優雅氣質拿捏得相當完美！

Dior Oblique Scarf，$12,000



3. Fendi

秋冬衣櫥打開總是一片「黑壓壓」？請讓Fendi為妳捎來一點粉嫩少女心，這款圍巾擁有深粉紅色褪至淺粉紅色的漸層效果，搭配滿版超大尺寸FF Logo印花，看起來俏麗甜美，很適合作為深色系穿搭的亮眼點綴，也能襯托出粉嫩好氣色！

Fendi FF Scarf，$8,100



4. Loewe

如果喜歡經典老花卻也嚮往獨特，小編私心想推薦這條Loewe圍巾，Anagram印花擁有極具辨識度的幾何線條，結合淺綠色及卡其棕的撞色方格設計，有一點藝術氣息、有一點活潑可愛，在時髦面前，每個女孩都是貪心的！

Loewe Scarf in wool and cashmere，$4,600



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5. Gucci

創意總監Sabato De Sarno身為設計硬底子出身，他以簡潔俐落的現代風格為Gucci開闢出一條新的道路，從服裝、包款、配件甚至連GG老花都全面「進化」，在配色運用上也是一絕，好比這條圍巾在淺灰色調中融入了一點點紫藕色，溫柔、大器也更加耐看！

Gucci GG羊絨披肩，$8,150



6. Celine

設計師Hedi Slimane不愧薑是老的辣，在執掌七年時間裡，成功把曾經風靡七〇年代的凱旋門標誌，打造成現代年輕人最愛的老花圖案之一，杏色和淡駝色的大地色調，給人一種溫柔典雅的氣質，輕鬆套上一件白T、牛仔褲和大衣外套就很百搭好看，非常很值得入手！

Celine Scarf in monogram cashmere，$7,600



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7. Coach

近幾年在Z世代之間爆紅的Coach，設計上越來越能抓到美式摩登和年輕活潑的平衡點，好比其招牌Signature C字印花以往給人一種懷舊氣息，如今換上丹寧藍色、雙面設計，詮釋出不一樣的率性風範，造型上也能創造出層次感！

Coach REVERSIBLE SIGNATURE CASHMERE MUFFLER，$2,800



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