冬季快速出門必備　5對毛毛懶人鞋推薦　Crocs夠保暖又可增高5cm

怕冷的懶鬼們都該有一雙！



氣溫一轉冷就開啟「懶洋洋模式」嗎？別說踏出門，就想一整天耍廢在沙發上不想動，以下貼心為怕冷的懶鬼們（？）量身打造的「冬季穿搭神隊友」，不只時髦、保暖、舒適，最重要的是……放空亂套就能穿上腳，是不是加滿寒冬出遊、聚會的動力了？快來看看是哪些人氣品牌這麼懂我們吧（笑）！

秋冬懶鬼的救星，5款毛毛懶人鞋推薦，穿上暖笠笠之餘時尚度滿分！（點擊放大瀏覽）▼▼▼

5雙冬日毛毛懶人鞋推薦（A.P.C.官網；01製圖）

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1. PALLADIUM

萌妹子的外表，內建機能可是「硬漢等級」！以防水軍靴擁有大批愛用者的品牌PALLADIUM，本季打造出一雙穆勒鞋版本的「絨毛雪靴PALLADUNE MULE WARM」，奶油白、焦糖棕、焙茶墨綠等配色有夠可愛，同時結合潑水麂皮鞋面以及PALLADUNE橡膠輪胎大底，超適合帶去雪國度打卡～

PALLADIUM MULE WARM



2. Crocs

Crocs洞洞鞋一起秋冬換季，「Toddlers' Classic Lined Clog」在舒適的懶人鞋型中塞入滿滿柔軟絨毛，棕櫚葉形狀大底，兼具緩衝性和舒適性，踏出的每一步都充滿冬日的溫馨氛圍，派對、約會場合就能搬出另一款「Unisex Stomp Lined Clog」，鞋面像一層厚實的雪屋牆，輕鬆阻擋寒風與濕冷，炸毛扣帶＋毛茸茸內襯＋55mm厚底靴筒設計，絕對是吸睛度最高的一雙。

Crocs Unisex Stomp Lined Clog $798／Toddlers' Classic Lined Clog $438



3. A.P.C.×SUBU

法國極簡品牌A.P.C.也有毛毛懶人鞋？最新與來自風靡全球的日本「冬季涼鞋」品牌SUBU破天荒聯手，在招牌鞋款上注入A.P.C.的代表色和經典面料，整雙被人造小羔羊毛撲滿的時髦懶人拖，上面還裝飾休閒束口鞋帶以及小巧LOGO字樣刺繡，蓬鬆胖胖的外型是不是超療癒～

A.P.C. SUBU Belt Line Shoes



4. STEVE MADDEN

紐約品牌STEVE MADDEN也有一款光看就暖到心坎裡的超Q毛毛懶人鞋，以厚實絨毛包覆整個鞋身，搭配奶茶米VS可可棕大地色系，乍看根本是超呆萌綿羊、熊熊鞋，任何風格的妞妞都能無腦套上、時髦出門～

STEVE MADDEN PLUSHIE保暖毛毛穆勒拖鞋



同場加映：2025代表色Mocha Mousse 8對波鞋推薦 Puma Speedcat Rosé同款（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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5. ABC SELECT

胖胖麵包鞋＋暖暖雪靴＋治癒毛毛＋增高厚底……ABC SELECT這雙Puffy鞋面穆勒鞋怎麼可以把最萌元素3合1啦？蓬鬆的鞋面搭配一圈毛絨裝飾，光看就很有節慶、冬季氛圍，就連鞋帶也採用絨布設計，是不是有點像少女的大腸髮圈（笑）？另外還內建防潑水表面，可愛不怕髒。

ABC SELECT NYLON PUFFY MULE ST



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