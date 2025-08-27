紅寶石珠寶推薦｜象徵熱情幸福的Chaumet、CHANEL款！添高雅魅力

紅寶石（Ruby）愈受歡迎，象徵生命的熱情與幸福，近年更有不少年輕人，傾向用作求婚戒的主石。紅寶石的艷麗，更可點綴造型，為整體增添華麗高雅的魅力。以下盤點不同款式的紅寶石珠寶推薦，不知大家是否也看得著迷？



紅寶石珠寶推薦｜款式1. Chaumet Joséphine Aigrette吊墜 HK$82,700

以約瑟芬王后為靈感的系列，以鑽石和紅寶石，拼湊成俐落和優雅的「V」字冠冕圖案，締造出女性魅力。紅寶石以不同大小鑲嵌，不僅點綴出華麗感，而且帶有立體層次，更顯時尚氛圍。

紅寶石珠寶推薦｜Chaumet Joséphine Aigrette吊墜 (品牌官網)

紅寶石珠寶推薦｜款式2. Tiffany & Co. Sixteen Stone by Tiffany 黃金鑲嵌紅寶石頸鏈

由傳奇珠寶大師Jean Schlumberger構思而成，以家鄉的紡織根源為靈感，並將紅寶石和金色X字關係相連，打造出寓意愛的能量。頸鏈上的X字體帶有靈活和流暢感覺，看來更具活力，襯搭白色服飾，讓肌膚更顯白皙。

紅寶石珠寶推薦｜Tiffany & Co. Sixteen Stone by Tiffany 黃金鑲嵌紅寶石頸鏈 (品牌官網)

紅寶石珠寶推薦｜款式3. DAMIANI Margherita 白金多鑽紅寶石頸鏈 HK$15,300

寓意初戀的小雛菊，常用於各大品牌的珠寶中。Damiani頸鏈將紅寶石化成花芯，搭以閃爍純淨的白鑽，締造出純粹的愛情氛圍。吊墜旁邊配搭品牌D字標誌，點綴出造型的活力感覺。

紅寶石珠寶推薦｜DAMIANI Margherita 白金多鑽紅寶石頸鏈 (品牌官網)

紅寶石珠寶推薦｜款式4. PIAGET Possession頸鏈 HK$21,300

充滿典雅的設計，設計帶有巴洛克時期的宮廷式風格，運用鏤空元素締造出恰到好處的華麗氣場，加上1顆明亮形切割圓形紅寶石，展現奢華魅力。

紅寶石珠寶推薦｜PIAGET Possession頸鏈 (品牌官網)

紅寶石珠寶推薦｜款式5. Bvlgari Bvlgari Necklace HK$35,800

將品牌的經典設計，鑲嵌上一顆紅寶石，打造出簡約奢華風格。這款設計源於古羅馬的金幣，在渾圓的圖案上，刻上獨有的標誌圖案，展現出低調優雅的感覺，加上吊墜扣上鑲嶔閃鑽，更具迷人魅力。

紅寶石珠寶推薦｜Bvlgari Bvlgari Necklace (品牌官網)

紅寶石珠寶推薦｜款式6. CHANEL Coco Necklace HK$55,700

將品牌經典元素集合，以品牌創辨人的立體C字圖案為主，側面綴有菱格紋，締造層次活力。吊墜中間鑲嵌一顆明亮形切割紅寶石，讓品牌的率性魅力表露無遺，締造出富有女人味的感覺。