入門級珠寶推薦｜適合30+歲女生、5萬港元內的Cartier、VCA氣質款

入門級珠寶推薦｜對於剛踏入30歲的女生而言，是一段成長的突破，心態上也較從容，想給自己享受和體驗，開始留意珠寶和腕表，為自己的日常增添精緻個性的氛圍。以下盤點適合30+歲女生的入門級珠寶的款式，價錢均在5萬港元內，不知大家傾向哪些設計呢？



入門級珠寶推薦｜適合30+歲女生的款式1. Cartier Juste un Clou鑽石小型手鐲 HK$43,300

這個系列由1970年誕生，至今依然大受歡迎，以長釘外形打造出品牌標誌性的T字手鐲，看來充滿個性玩味。而在手鐲兩端都鑲有鑽石，並刻有T字圖案，締造出精緻的工藝感覺，並融入簡約的日常中。

入門級珠寶推薦｜適合30+歲女生的款式2. Van Cleef & Arpels Vintage Alhambra四葉幸運圖騰手鏈 HK$46,100

四葉草象徵幸運，加上猶如花朵般的外形，一直深受女生們喜歡。特別是這款源自1968年的VCA手鏈，以圓點組合出四葉草外形，搭以紅玉髓及18K玫瑰金璣鏤雕花，看來經典和優雅，適合襯搭淨色服飾，以提升知性氛圍。

入門級珠寶推薦｜適合30+歲女生的款式3. Bvlgari Divas’ Dream Earrings HK$39,300

展現女性魅力的設計，以18K玫瑰金製作，搭以優雅瑰麗的標誌扇形輪廓，體現出品牌的羅馬歷史根基和美學，加上貝母和整齊的鑽石點綴，散發出女性的浪漫與優雅氣質。

入門級珠寶推薦｜適合30+歲女生的款式4. BOUCHERON Quatre Classique系列手鐲 HK$36,400

品牌標誌性款式之一，系列於2004年面世，將品牌歷史檔案中的4個圖案組合成全新的樣貌，展現出獨有的美感。4個圈形圖案分別採用不同色調，締造出鮮明的線條感，看來俐落和優雅。

入門級珠寶推薦｜適合30+歲女生的款式5. Chaumet Bee de Chaumet 18K玫瑰金鑽石頸鏈 HK$28,000

這個系列受到年輕人的歡迎，以幾何六角形組成蜂巢圖案，打造出生動活力的氣息。頸鏈鑲嵌5顆明亮式切割鑽石，讓整體更為顯眼，展現出閃爍迷人的女性魅力。

入門級珠寶推薦｜適合30+歲女生的款式6. CHANEL Coco Crush Ring HK$49,500

由BLACKPINK成員Jennie多番演繹的系列，以經典的菱格作設計主軸，配搭輕微和流暢的曲線，展現出獨特的立體感和魅力。這枚戒指還鑲嵌鑽石，締造出一個更大的菱形圖案，展現出趣緻的幾何美學。

入門級珠寶推薦｜適合30+歲女生的款式7. PIAGET Possession頸鏈 HK$50,000

品牌的標誌性設計，運用18K玫瑰金製作出典雅傑作，綴以宮廷式裝飾，加上不同質感的圓形設計，以及12顆明亮形切割圓形美鑽，締造出優雅氣質。

入門級珠寶推薦｜適合30+歲女生的款式8. Pomellato Iconica Ring HK$28,500

充滿古典魅力。採用18K玫瑰金製作，鑲嵌3顆方形切割紅榴石，締造出矚目瑰麗的感覺。戒指寬度較粗，可以展示出手指的纖細感，配搭特別的順滑的線條，締造優雅的魅力。

入門級珠寶推薦｜適合30+歲女生的款式9. DAMIANI 玫瑰金多鑽戒指 HK$24,200

描寫含羞草的美態，透過不同排列與角度的鑽托，締造出精緻和優雅的魅力。配搭玫瑰金指環，展現出少女般的甜美感覺。

入門級珠寶推薦｜適合30+歲女生的款式10. Jacob & Co. X PEACEMINUSONE吊墜 US$1,200（約HK$9,328）

與韓國名人G-DRAGON攜手推出的設計，以缺一片花瓣的雛菊標誌圖案為主，上綴以沙弗萊石和黄色藍寶石，展現出璀燦和矚目的氛圍。頸鏈以925純銀和18K黃金手工製作，收藏價值高。

入門級珠寶推薦｜適合30+歲女生的款式11. Messika Move Classique Ciselé

採用玫瑰金打造出標誌性設計，在圓滑的立體空心圖案中心，載有3顆可以移動的圓形切割鑽石，加上富質感的表面處理，譜出美妙動人的樂章，展現出迷人的動態美學。

入門級珠寶推薦｜適合30+歲女生的款式12. Louis Vuitton Le Damier de Louis Vuitton Small Ring 戒指 HK$35,000

靈感源自1888年推出的Damier圖案，鑲嵌著對比的圓鑽，加上立體的設計，打造出具層次和玩味的魅力。戒指糅合白K金的光澤及鑽石的光芒，看來型格中性，無論男女都適合穿戴。

入門級珠寶推薦｜適合30+歲女生的款式13. DE BEERS Enchanted Lotus Bloom 白金吊墜頸鏈 HK$31,500

向博茨瓦納（Botswana）的Okavango Delta蓮花致敬，透過對稱圖案及鏤空設計，締造優雅的感覺，中間綴以圓形明亮式鑽作主石，並以其他鑽石勾勒出蓮花輪廓，展現出精緻迷人的魅力。加上蓮花寓意永恆、純淨和完美，讓人內心充滿正能量。

入門級珠寶推薦｜適合30+歲女生的款式14. 繾綣蝴蝶鑽石耳環(小型款) HK$41,300

捕捉蝴蝶群飛翔時的美態，並以不規則的排列，締造隨性和輕逸的氛圍。耳環中的蝴蝶，外形較為細小，配搭多隻在一起，更顯出層次和精緻感覺。同時綴以閃爍鑽石，盡展迷人的一面。