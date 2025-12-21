襪子亂買恐致癌？3種情況千萬別穿　醫生教你挑選、清洗全攻略

襪子不只以吸汗、保暖、止滑提供日常機能性，這幾年因應流行趨勢，更有著多變色彩、材質、造型的選擇。妳也喜歡藉由襪子來點綴穿搭嗎？小心買錯、穿錯可能會釀成肌膚健康危機！日前，台灣重症科醫師黃軒在自己的專欄上發表：襪子的3種危險材質，穿錯恐引發癌症風險。



便宜襪子沒好貨？

妳也是襪子控嗎？這幾年市面上有著各種造型、材質、顏色的襪子選項，不只色彩繽紛，更兼具穿搭特性，激起多數民眾的收藏慾。不過，市售看似漂亮，且價格便宜的襪子購買時得特別當心！黃軒醫師表示，便宜又繽紛的襪子很可能在製程方面使用刺激性化學性成分，若沒有事前檢視自身肌膚狀況，留意穿戴時的感受，更可能讓健康亮紅燈。以下為醫師點出3種危險材質。

3種情況暗示襪子有危險材質

1. 味道刺鼻

是否曾留意過，許多市售的衣服、襪子尚未過水之前，總有著刺鼻難聞的味道。當發現襪子的味道特別重，且久久難以散去，就要小心了！黃軒醫師指出，衣物味道重很可能是製程時的化學物質、甲醛殘留，若本身肌膚敏感者、長期穿戴，皆可能引發過敏性皮膚炎。

2. 容易掉色

許多人都明白，新買的衣物建議過水洗兩三遍方可安心。但倘若發現襪子面料容易掉色，且持續性掉色，則很有可能代表產品製程時的染料不穩定，長期穿戴可能釀成甲狀腺、生殖系統的健康問題。

3. 襪口過緊

為了追求腿細、造型感，我們偶爾會妥協於襪子的舒適度。黃軒醫師提醒，當發現襪口過緊、穿戴時有勒腳的感受，建議盡快斷捨離！長期穿戴襪口過緊的襪子容易壓迫血管、神經，久而久之便可能引發靜脈曲張、血栓等健康疑慮。

襪子材質一定要純棉

那麼一款健康且舒適的襪子又該怎麼選呢？黃軒建議，購買襪子切勿貪便宜，建議選擇純棉、竹纖維材質的品項，且純棉比例越高越好！另外，也要特別留意襪子是否有刺鼻化學味、襪口的彈性是否舒適，才不會為健康帶來危機。

襪子正確清洗觀念：使用溫熱水、漂白水清洗

當然了，襪子買回來也別著急穿上腳！建議頭兩遍使用溫熱水清洗，洗去表層灰塵之餘，也帶走些微殘留的化學物質、氣味與細菌，接著可以再使用漂白水加水清洗，以達到殺菌效果，對於敏感性肌膚的穿戴感受也會更加安心。

