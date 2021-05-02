心理測驗｜手袋看愛情觀　愛用背囊天真單純　喜歡斜揹袋要求高？

撰文： 陳思霖 最後更新日期： 2021-05-02 21:00

除了化妝品之外，手袋如同女生的第二生命。手袋雖然百買不厭，永不嫌多，不過在眾多收藏中，總有你最喜歡最常用的一款。原來從不同的手袋款式喜好，就可以看得出你的愛情觀，到底你在愛情裏面追求的是什麼？

每個人對於愛情的態度都不一樣，瞭解自己的愛情觀才能找到更適合的人。《她的私生活》劇照

每個人對於愛情的態度都不同，有的人是主動派、有人是被動派，也有人在一段關係裏面喜歡做話事人，什麽事情都要手執主權；也有人喜歡凡事依賴對方，所有決定都由另一半決定。但是每段愛情裏面都有不足，但你完全瞭解自己的愛情態度之後，可以找到自己的缺點或不足去改善，或許能讓兩人更加貼近。

很多情侶都因爲愛情觀點不同導致分手，因爲很多人都不是真正地了解自己。（《男朋友》劇照）

很多戀人很多時候都因爲愛情觀不同而分手，當你瞭解了自己的愛情觀後，可以互補不足，尋找更適合你的人，一凹一凸的愛情關係才是最完美的。即看以下手袋喜好心理測驗，了解自己在生命中所渴望的愛情！

▼▼▼【按圖看心理測驗結果】到底你在愛情裏面追求的是什麼？▼▼▼

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