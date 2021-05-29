顯瘦穿搭｜常被小腹鬼祟肉困擾？4件單品有助藏肉　展現完美比例

穿搭筆記
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現代許多女孩會有的小秘密，因為飲食不正常外食加上久坐，容易出現肚子脂肪累積，讓一團團的小腹出現，沒時間運動減肥，先靠穿搭小秘訣來幫妳！有小腹煩惱的話就一起來學「視覺減 5 kg 穿搭騙術」，用 4 樣單品搞定煩人小腹，輕鬆擁有迷人的完美比例吧！

常被小腹煩惱困擾？4 樣穿搭單品助你輕鬆擁有迷人的完美比例（按圖查看）▼▼

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Dappei 結語：

來不及運動減肉，至少要學會如何運用穿搭藏肉，夏天無法和冬天一樣包緊緊，趕緊擁有這4樣單品來替妳解決煩惱的問題吧！夏天就是要展現完美比例，開心的拍美照！

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這次我們先不追求曲線美，用率性「Boyish Style」穿出夏季的舒適與自在！

原文：「小腹」真的世界最煩！女生都該學的視覺穿搭騙術，用 4 樣單品完美隱形煩人小腹！

【本文由「dappei 搭配 - 穿搭社群 & 流行生活網」授權提供。】

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