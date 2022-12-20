梅根意外曝光奢華生活惹議！裝「樸素」真炫富居家打扮已約$4XXX

【梅根｜哈里｜英國王室】《Harry & Meghan 哈里王子與梅根》紀錄片自預告播出後已經引來不少迴響，近日終於在Netflix上架，一上架瞬間成為外界焦點。大眾除了把焦點放到梅根「爆料」外，有部分眼利的網民發現梅根身上的隱藏名牌單品，明明片中倆人都表現「樸素」，卻意外曝光其奢侈生活，隨即不少網民都怒批二人的行為「假低調真炫富」！



【梅根｜哈里｜英國王室】《Harry & Meghan 哈里王子與梅根》紀錄片（Netflix《Harry & Meghan 哈里王子與梅根》）

盤點梅根同款名牌單品 遭批假低調真炫富

其實自哈里王子與梅根脫離王室後，亦公開表明不再接受王室的錢，但不時都傳出夫婦二人財政生活受困，更有證據證明其父親查爾斯三世（Charles III）曾動用來自康沃爾公爵領地（Duchy of Cornwall）的私人收入支援哈里夫婦450萬英鎊（約4,860萬港元），而王室發言人亦承認真有其事，更強調查爾斯三世（Charles III）確實曾為哈里提供經濟支援。

【梅根｜哈里｜英國王室】哈里與梅根脫離王室繼續享用王室財產補貼 漠視民眾感受（Getty Image）

過去已經有外媒爆出，梅根「洗腳唔抹腳」而引起王室不滿，更有傳梅根懷上Archie時，特地由英國坐私人飛機，到美國的酒店頂樓套房跟朋友辦 baby shower，一晚已經花費高達近35萬美金。不過是次紀錄片哈里王子與梅根一改往日風格，在鏡頭盡顯「低調」展示出最真實的一面，但被網民揭穿「假低調真炫富」，其中一張單已經高達英鎊£1,340（HKD12,800港幣）

1. Mother Denim 粉紅色衛衣 £132 （約HKD1,262港幣）



梅根於紀錄片中大方公開跟哈里王子相識至相愛的甜蜜史，亦曬出多張從未曝光的照片。當中她提及跟哈里王子分隔兩地，只能用FaceTime跟對方聯絡，她身穿一件粉紅色衛衣原來價值不菲，單在家中穿著的便衣已經需要約HKD1,262港幣。Mother Denim是一個歐美名人的私藏品牌，品牌憑著主打適合每種身材及柔軟質地而大受歡迎。

【梅根｜哈里｜英國王室】她身穿一件粉紅色衛衣原來價值不菲。（Netflix《Harry & Meghan 哈里王子與梅根》截圖）

【梅根｜哈里｜英國王室】Mother Denim 粉紅色衛衣 £132 （約HKD1,262港幣）（Mother Denim 官網）

2. Misha Nonoo 深藍色恤衫 £207（約HKD1,980港幣）



雖則在紀錄片中，梅根嘗試以低調及「貼地」形象來「博取同情」，並為自己塑造親民的居家形象，可惜被眼利網民發現低調中並不平凡。她身穿的Misha Nonoo 深藍色恤衫，價值英鎊£207，大約HKD1,980港幣；而頸上的頸鏈是$295美元，所謂平凡的居家打扮已經花$550美金（約HKD4280港幣）。

【梅根｜哈里｜英國王室】所謂平凡的居家扲扮已經花$550美金（約HKD4280港幣）。（Netflix《Harry & Meghan 哈里王子與梅根》截圖）

【梅根｜哈里｜英國王室】 Misha Nonoo 深藍色恤衫 £207（約HKD1,980港幣）（Misha Nonoo官網）

3. Logan Hollowell 星座頸鏈 £3,385（約HKD32,073港幣）



不少網民偵探上身，發現梅根脫離王室曾於個人YouTube頻道上意外曝光了位於美國洛杉磯豪宅，價值$1,465 萬美元（約HKD11402港幣）奢華極致。此外，她當時更戴上了首飾品牌Logan Hollowell的星座頸鏈，頸鏈是代表她的兒子亞契（Archie）及女兒莉莉貝（Lilibet），兩條頸鏈總值英鎊£3,385 （約HKD32,073港幣）。

【梅根｜哈里｜英國王室】Logan Hollowell 星座頸鏈 £3,385（約HKD32,073港幣）（Netflix《Harry & Meghan 哈里王子與梅根》截圖）

【梅根｜哈里｜英國王室】頸鏈是代表她的兒子亞契（Archie）及女兒莉莉貝（Lilibet）（Logan Hollowell官網）

【梅根｜哈里｜英國王室】頸鏈是代表她的兒子亞契（Archie）及女兒莉莉貝（Lilibet）（Logan Hollowell官網）

4. Hermès Avalon Spring blanket 毛氈 £1,340 （約HKD12,800港幣）



在紀錄片的預告公開，所有網民都把焦點放到梅根受訪時，沙發上的Hermès毛氈。這條毛氈採用了90%美麗諾羊毛(Royal Merino Flocks of Spain) 及10%羊絨（Cashmere） 而成，而這款毛氈單價已需英鎊£1,340 （約HKD12,800港幣）。

【梅根｜哈里｜英國王室】所有網民都把焦點都放到梅根受訪時，沙發上的Hermès毛氈。（Netflix《Harry & Meghan 哈里王子與梅根》截圖）

【梅根｜哈里｜英國王室】Hermès Avalon Spring blanket 毛氈 £1,340 （約HKD12,800港幣）（Hermès官網）

5. Cartier Tank Française 18K黃金手錶（小型款石英機芯 HK$191,000 ）



Hermès毛氈都非最奢華單品，梅根不時佩戴價值英鎊£17,000的Cartier Tank Française 18K黃金手錶。據傳這款手錶是由已故戴安娜王妃生前所擁有，而戴安娜王妃有傳只擁有兩款Cartier經典的Tank坦克手錶，其中一款是王妃於90年代最常佩戴是「Tank Française黃K金鍊帶錶」。梅根出席不同的公開活動都會戴上，甚至她的成名作《金裝律師》（Suit）都出動私伙錶，出鏡率勁高！

【梅根｜哈里｜英國王室】Cartier Tank Française 18K黃金手錶（小型款石英機芯 HK$164,000）（Netflix《Harry & Meghan 哈里王子與梅根》截圖）