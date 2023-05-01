50+素人靠健身實現穿衣自由　驅走老態保持青春的秘密：試新事物

今天是「歲月不敗美人」欄目。這個欄目我們已經分享過很多期，幾乎每一期都會有人說，看了這些很受鼓舞，希望自己也可以不被年齡限制；但也有人發出感慨：我們不是明星，沒那個條件做到像她們那樣吧。其實，不止是明星，現實中也有很多姐姐在自己的生活裏乘風破浪，閃閃發光。而且她們的精彩，並不只是追求不老容顏，而是以各自的方式，找到屬於自己的熱愛。



比如這三位——今年51歲，三年前零基礎開始挑戰拉丁的Nina；今年同樣51歲，三年前開始舉鐵，現在擁有緊實身材和陽光笑容的Sharon；還有今年50歲，不選擇提前退休，而選擇繼續在職場追求夢想的iUay。她們都有家庭有事業，通過不同嘗試找到了自己的堅持。

下面把話筒交給她們，聽聽看她們保持好狀態的心得，和對50歲的心得感悟，或許我們也能從中獲得經驗和鼓舞：（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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（*注：下文內容均代表分享者個人觀點）

Nina

「我就想嘗試我完全不會的東西，發掘自己不知道的那一面」

大家好，我是Nina，今年51歲，女兒22歲。我48歲的時候因為幫女兒找舞蹈機構，意外接觸到拉丁，覺得很有意思，因為拉丁是一種很熱情直接的舞蹈，跟我本人很不一樣。其實一開始老師們會覺得我更適合古典舞或者摩登（華爾茲探戈這些），但我覺得「優雅」的一面我已經有了，但拉丁的熱情、直接的表達是我沒有的，我就是想嘗試一下自己完全沒有接觸過的領域，拓展一下自己的可能性，挖掘一下自己內在的，隱藏在內心深處可能連自己都不知道的那個部分。

在跳拉丁之前，我完全不會跳舞，甚至45歲之前都不愛運動，運動能力很差，而且因為我個子高，平衡能力比較差，一開始學的時候是很吃力的。我的四肢有點不太協調，閨蜜說我「跳舞像打人」，女兒說我「跳舞像做法」圖片......放下顧慮站在教室中央就很需要勇氣。我身邊也有很多和我同齡的或者比我小的，30多、40多歲，會說「哎呀我不會跳舞我沒有天分，我從小都沒有學」，我說，那有什麼關係呢，就是因為我不會才要去學啊，我要都會了就去學別的了圖片。

拉丁在舞蹈裏面是門檻比較高的，基本功不行就真的沒辦法完成舞蹈。它看上去好像一直在扭胯，但其實不是，如果不具備足夠的基本功，跳起來就很不大方，比較庸俗扭捏。我是一旦決定做什麼，就會盡最大努力把它做到最好的類型。跳舞這兩三年，我減少了很多social的時間，因為晚上都要去上課，一周至少5次。很多時候會把上課視頻回放、總結，看看有什麼地方做到位、什麼地方還需要改進~

這裏特別想跟女孩子們分享，如果想學跳舞或者發展任何業餘愛好，不要太在意結果，去享受那個學習的過程。因為結果太因人而異，過於在意結果會因為壓力而喪失樂趣。我在開始學跳舞的時候就說：「學跳舞是我送我自己的禮物，不是給自己定的目標。」

很多人誇我狀態好，問我怎麼保持的，我覺得自己最受用的是2點。首先要保持對新鮮事物的好奇心，保持勇於去探索的勇氣，這是我們保持活力、保持魅力的一個最好的方式。我是一直都有好奇心的。敢嘗試跳舞，也多虧了前幾年健身「打基礎」。

我是45歲以後開始健身的，之前是「能坐着絕對不站着，能躺着絕對不坐着」。我一直都不胖，身邊的朋友沒有人覺得我需要去健身。而我開始健身是因為覺得自己在鬆弛，除了健身！健身！健身！沒有任何辦法可以解決。運動的一個意外收穫是，我變得更勇敢了！當我發現我可以控制身體，也有了我很大的信心去嘗試跳舞~當我們在不熟悉、不擅長的領域，朝着目標不斷努力帶來的成就感和自信心，真的能讓人變得更勇敢！

其次我覺得，一定要愛自己，找到自己喜歡的事情，找到自己能堅持的事情。我們女性經常會有「我是媽媽所以要怎樣」「我是妻子所以要怎樣」的顧慮，但我覺得首先應該是自己，然後再是社會給予你的身份，一定要去嘗試了解自己，看到自己~

有句老話說：唯熱愛可抵歲月漫長，但其實我對這句話的感受沒有那麼深，我跳拉丁更多是我覺得自己需要去做，因為它可以幫我找到不一樣的一面。僅僅憑熱愛可能很難堅持，可能會覺得「我時間平衡不過來，我只是喜歡它嘛，我也可以不去做呀」，但當你特別清楚你要到達的那個目的地的時候，我覺得反而是更容易堅持的～

如果問我，年齡對我來說意味着什麼？我覺得每一歲都是一份成長，都是一種閲歷、一種成熟～我之前發小紅書，有人評論說「如果不是你自己暴露，我都不知道你的年紀，以為你才30出頭」。可我覺得我不是在暴露呀，我是在炫耀啊，我年過半百了還有這個狀態，不值得炫耀嗎？

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Sharon Yeap

48歲開始走入健身房舉鐵，健身三年，練出緊實身體和馬甲線

我叫Sharon，今年51歲，現在住在馬來西亞檳城。很多人知道到我是因為我50+練出了馬甲線~當時開始健身有一個契機。47歲時，我發現自己上樓膝蓋會痛，手也偶爾會出現麻痹、變涼的情況，去醫院看，醫生做了MRI之後發現我是脊椎長了骨刺，做了10次物理治療也沒有太大效果。

那時候剛好我的兒子從英國回來，他是讀運動科學的，我從他那裏了解到骨格需要肌肉來支撐，鍛練肌肉最好的方法就是力量訓練。兒子做我們的私教，我和先生就常常跟他一起練。其實進健身房之前，我算有一定運動基礎。父親之前中風卧牀7年不能自理，這也讓我意識到，健健康康、快快樂樂地生活有多重要~我跟老公說，沒了健康即便有再多的錢也沒用。

中學時期遊過泳，也很愛跑步。但後來結婚、生孩子的10多年裏都沒有運動。因為我有兩個孩子，每天要載他們去讀書、補習，還要上班、做家務，各種事情忙到根本沒有時間運動，所以我很理解有的媽媽說「沒有時間去運動」這點。直到兩個孩子出國，我和先生才有自己的時間重拾運動。

健身給我帶來最直接的收穫就是更自律的生活~我每周會跟着私教給我的計劃做4天的重訓，一般是周六到周二。第一天fullbody全身訓練，第二天主要是上肢拉的動作，第三天是下半身訓練，第四天是pushday，上半身推的動作居多。如果周三狀態好的話，也會去踩一踩爬樓機，做下拉伸~我身高162cm，體重一直不算重，但真正開始長很多肌肉、整個身體變得緊實是進健身房舉鐵之後才有的。

我覺得，讓我50+保持好狀態的「秘訣」，除了健身，飲食和心態也非常重要，三點相輔相成~要想達到更好的增肌效果，只有結合健康的飲食才能達到現在的體型。在這之前我的認知是要瘦就要少吃。今天吃少了，明天量體重，輕了就很開心，結果越吃越少，不但沒力氣而且臉色蒼白。是瘦了，但不開心、不健康......直到兒子會教我們吃什麼、怎樣算卡路里，我才發現健康規律的飲食可以讓我養成高代謝體質，瘦得開心瘦得健康，現在有時候還可以享受自己喜愛的甜點小零嘴。

我周一至周五的飲食不會超過1500卡路里，周六周日呢就不超過1800卡路里（畢竟是家庭日還是要吃點好吃的）圖片。一般都是在家吃乾淨的食物，如果外食，會傾向點高蛋白的食物~生活上我也變得更規律——早上六點起牀梳洗、七點會吃早餐，然後上班，下午下班後會去健身，然後和家人吃晚餐，十點半上牀睡覺，通常都不會超過11點睡。一天都會至少喝2L的水。

我算是小白入門舉鐵，我覺得對小白或者40+才開始健身的人，專業的指導是很重要的。我比較幸運，一直都是兒子帶我們吃和練，有問題就問，踩過健身的坑不多。另一點就是要循序漸進，我不會逼自己做能力之外的事，因為上了年紀，一旦受傷恢復就很慢，所以都是量力而行~其實一周4訓，我也會有怠惰的時候，因為馬來西亞很曬很熱，有時候我想「今天這麼曬我就不出去了吧」，但這時就會想起之前在網上發圖片，粉絲們給我的鼓勵，覺得「我還是要堅持下去」。還有一個方法對我很管用，說出來你們不要笑——我會建一個自己的相冊，不想運動時翻看自己的照片，覺得「哇這張很美麗、這個身材很棒」，看着看着就覺得我要繼續保持這樣的狀態，然後我就出門健身了。可能就是拍照記錄對我的有反饋和監督作用吧~

健身之後穿衣也變得比較自由，我現在買得最多的就是健身服，如果不是重要場合，經常都是健身裝出門。我還特別喜歡穿白T和牛仔褲。有的時候出門也不會花很多時間特別打扮，就這樣原原本本的我走出去就好了。再說到心態上的改變，我會覺得更加鬆弛和坦然了。很多人關注到我是因為我50+練出馬甲線，但老實說，我沒有做力量訓練之前也想不到我會有今天這樣的身材。一開始我並沒有制定目標說「我要練出怎樣的線條、怎樣的肌肉形狀」，只是覺得要健康，畢竟我們的身體一天不如一天了......現在的人坐下來就刷手機、看ipad，我想不如我們一天用一兩個小時運動一下，給眼睛也休息一下。

而且孩子既然可以教我們，那我們就跟着他做，不知不覺一直練一直練，加上飲食健康一點、規律一點，誒好像不知不覺肌肉就長了。某一天我兒子突然說：媽咪，為什麼你的馬甲線出來得這麼深這麼明顯！我也很開心。所以我覺得，也可以不要去想它，就一直練一直練就好了。迷人的臉蛋已沒那麼重要，更重要的是健康的身體和良好的體態~還有就是面對衰老也更坦然了。

前幾年我開始有老花眼，記性也變差了，這些都在提醒我「在變老」這件事。我相信每個人都害怕老，所以我也沒有想得太長遠，覺得每天保持現在這樣的生活，平平穩穩，我就已經很感恩很開心了。如果一覺醒來我還很健康、很快樂，到晚上睡覺時我會跟自己講：今天你過了很開心的一天，你賺到了！

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iUay

二胎媽媽重回職場，仍在追夢，沒有退休計劃

很高興來做這個分享~我叫iUay，是一位普通的70後媽媽，從事過服飾、化妝品行業，二胎後當了幾年的全職太太，現重新回歸工作。二胎待產在家帶娃的那幾年，我明顯覺得與社會有些脱節。十分懷念工作時每天的充實成就感。

我觀察過周圍很多爸爸工作、媽媽全職帶娃的家庭，當問家中小朋友「爸爸厲害還是媽媽厲害」時，大部分的問答是爸爸。全職在家做的瑣碎工作是不被看見的，有時被當作理所當然。所以之後在考慮做全職媽媽還是回歸職場時，我果斷選擇了工作。我和小朋友說：媽媽也要和爸爸一樣去上班，去做有意義的事，去實現自己的價值。無形中，這也給孩子樹立了榜樣。

人往往越被社會需要，幸福感也會越高。45歲左右回歸職場，最大的困難是踏出舒適圈，只要踏出第一步，會發現一切都沒有這麼複雜。當然家人的支持理解也很重要。家庭上也沒有絕對的平衡。外出工作，和孩子共處時間肯定是會變少的。但比起整日全身心投入的陪着，我更傾向於選擇固定時間的有效陪伴。之前每天無時無刻和孩子呆在一起，可能會覺得媽媽所做的一切犧牲是理所應當的。回歸職場後我每天固定時間陪孩子，放下手機工作百分之百的全身心投入，哪怕是短短的一個小時，和孩子同頻，跟着孩子的節奏思維，也是比無時無刻的「陪着」來得高效。

步入50歲這個階段，我周圍的朋友有的已進入退休模式，開啟養老狀態。如果問我有羨慕過嗎？說實話，不順心時是有的，但如果回到現實讓我做選擇，我卻不想提前退休。人嘛，總是不安於現狀，工作久了想休息，休息久了又想工作。我是覺得工作讓我更好地與社會接觸，提高對新事物的學習能力。工作時我可以每天打扮自己，能與年輕人待在一起，與時俱進，讓我保持年輕的心態和狀態。

工作也是一個相互學習的過程，不僅專業知識提升，更重要的還有為人處事，與人溝通的能力，不會單單站在自己的角度去考慮問題。交流的過程也會給我一些其他方面的靈感。我覺得人要保持一個不斷學習的狀態，讓自己的心態保持年輕，臉垮心都不能垮。我也還有自己的夢想還沒實現（已經在籌備階段了），我願意保持好奇心，去嘗試去創造自己延續幸福感。我能到50歲狀態還不錯，除了工作讓我保持鮮活的狀態，從保養、運動、穿衣，到堅持工作，接觸年輕的人和事都有加分。如果總結一下，就是沒有放棄對美和自我價值的追求吧~我小時候就特別的臭美，很有自己的穿衣主見。我媽媽也特別開明，二年級時便給我燙了洋氣的小卷毛。媽媽說愛美是女孩子的天性，引導得當，可以成為女孩走向美好道路的動力。我也是這樣跟女兒說的。

小時候我總是班裏第一個帶上搶眼的紅髮飾、第一個穿上時髦的小白鞋、穿起流行揹帶裙的「時髦人兒」。工作後，自己會賺錢，可能大半個月的工資會去買上一條自己心儀的裙子。選擇合時宜的着裝不僅讓自己更自信，也是對他人的一種尊重。不得不承認的是人是一種視覺動物，第一眼的印象很重要，得體的外表無形中會給你加分，外在美和內在美同樣重要。

我之前在公司負責業務板塊，初期與客戶以電話溝通為主，進展不是很順利，但一般線下見面後便能達到自己的預期，事半功倍。在着裝上我會穿得得體大方乾淨利落，這樣會無形中帶給我自信也會讓客戶對我產生專業及信任感。也是因為「愛美」，我在生完二胎之後才能更好地找回自己。我40歲才生二胎，生完後體重一度飆升到130斤，形象不堪回首。當時是有點失落的，但因為我性格比較開朗，在哪裏跌倒就在哪裏爬起來，胖就減肥。我行動力比較強，想去做的事我沒有猶豫。大概一兩年，一邊帶娃一邊通過做瑜伽、內調外養，慢慢從130斤瘦下來恢復狀態。

其實我覺得年齡對我穿衣的限制很少，我到50歲還是喜歡穿粉色。風格上我也很崇尚穿衣自由，喜歡隨性不受拘束，不管是年輕時還是現在都不喜歡給自己設限。我希望有一個健康的審美，就像我和女兒說的，不要過分追求瘦，舒適健康的女性感更好。大家現在都經常談到年齡的問題，我覺得我50而已，我倒是一點也不服老。我現在也可以跟女兒出街逛一下午都不疲憊，享受到美食時也會覺得滿足，年輕人對於美食旅遊穿搭時尚的熱愛我也不落下，和大女兒出門總被認作是姐妹。

對我來說，年齡代表着更豐富的閲歷、更成熟的思想、更開闊的眼界。而且不同年齡段有不同的韻味。只要有積極的心態，健康的審美。與其害怕衰老，不如現在去積極做好，讓自己吃好睡飽運動有一個好心情，再用平常心去接納衰老這件事兒，到了七十歲做一個健康優雅的老太太也很好呀~

黎貝卡的話：

好啦，這三位50+姐姐的分享就到這裏了。看完她們的分享，我自己還是蠻振奮的。工作室很多小夥伴們也說看完熱血沸騰，覺得自己一點也不怕老了。

我之前在新書《愛美也是生產力》裏也討論了變老這個話題。面對衰老這件事，我們的心態其實是很微妙的。看到那些變美、凍齡的例子，每次都有一小部分聲音說：「為什麼不接受原來的自己?」「為什麼人一定要瘦要美?」可另一方面，大家依然愛看老了也優雅、也身段優美的勵志榜樣。這種矛盾掙扎的心態，別說別人了，我自己也常常會有。畢竟擁抱衰老這件事，從來都不是輕鬆愉快的。

三位姐姐在分享裏都提到了保持好奇心，多嘗試新事物。這一點無論在什麼年齡都很重要！很多時候，我們有「老了」的感覺，也是因為自己不再敏感、不再天真、不再有所期待、不再興致勃勃了。比起外貌上變老，精神上的老態更可怕。一個50歲的人，眼睛裏可以有小星星，而一個20歲的人，眼睛也可能黯淡無光。

每個人都會變老。我們能做的，唯有努力工作，投入生活，自律，始終不要丟掉好奇心，不要停止追求愛和美。」希望我們不管什麼年齡，都有大膽嘗試的朝氣和勇氣。



【本文獲「黎貝卡的異想世界」授權轉載，微信公眾號：Miss_shopping_li】