豪門新抱奚夢瑤、郭碧婷　婚後穿搭差異大　著鬆身裙遭酸：大媽味

同樣是嫁入豪門的郭碧婷、奚夢瑤，婚後的生活卻截然不同，



奚夢瑤生完二胎後，時不時會出席一些時尚活動，先前還被拍到現身北大上課的畫面，網友紛紛猜測四太梁安琪有意讓她接手管理家業，而反觀郭碧婷，婚後演藝工作近乎停擺，如今最常被捕捉到逛街購物的行程，日前網友拍攝到向佐、郭碧婷一同現身杭州，手牽手甜蜜模樣讓婚變謠言不攻自破。

以下來看看奚夢瑤、郭碧婷搖身一變成豪門闊太後的穿衣變化！（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 7

郭碧婷「黑T恤+格紋寬褲」現身機場

近日有網友透露在杭州機場偶遇向佐接機郭碧婷和孩子，照片中郭碧婷身穿「黑色長袖T恤+寬鬆格紋長褲」，搭配上白色休閒運動鞋，並紮起一頭高馬尾，因為達成飛機又帶孩子的關係，郭碧婷整體打扮走舒適路線，遭到不少網友酸「一股大媽味」、「體態開始有向太的趨勢」、「浪費了顏值」。

同埸加映：橋本環奈8套劇中平價連身裙曝光！睡衣6百帶回家 小資女無痛入手（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 25

郭碧婷「長版襯衫洋裝」牽手向佐逛街

向佐、郭碧婷久違同框了，近日兩人帶著孩子一同現身杭州街頭，在粉絲拍下的照片中，郭碧婷身穿「藍色條紋長版襯衫洋裝」，腳踩休閒運動鞋，身上揹著大型斜孭袋，整體打扮被網友評價「孕味十足」，而一旁的向佐則是「漁夫帽+牛仔褲」，兩人穿著上都非常低調，全程十指進口漫步街頭，小倆口看上去相當幸福。

同埸加映：春夏5對星塵灰波鞋推薦 IU同款NB超百搭 NIKE、ASICS潮人必搶！（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 11

郭碧婷「長版連衣裙」露拔罐紅印遭酸

除此之外也有網友在杭州百貨公司巧遇郭碧婷，帶著一雙兒女以及三位保母，當日郭碧婷走全黑路線，身穿「黑色長版連衣裙+黑色長褲」，斜孭一個黑色媽媽包，而郭碧婷轉身離開時，被網友拍下的背影照中，後頸位置還有大片未消的拔罐紅印，遭許多網友批評「仙氣沒了」、「邋遢」、「面色憔悴」等等，不過也有人大讚「接地氣」、「看得出來她有用心帶娃」。

同埸加映：顯白穿搭｜黃皮女生5大禁忌配色 裸色最伏 白色這樣搭才不顯髒（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 11

奚夢瑤私服打扮超模氣場依舊

反觀同樣嫁入豪門的奚夢瑤，似乎比郭碧婷更加注意形象，先前被拍到現身北大上課，奚夢瑤身穿「Balenciaga黑色連帽外套+Chanel手機殼鏈條包」，因為素顏的關係還戴了一頂黑色棒球帽，另一次則是一家現身迪士尼樂園，奚夢瑤一身「Balenciaga logo短T恤+貼身瑜珈褲」，再搭配上New Balance 布鞋，肩上揹著的是黑色愛馬仕Lindy，可以看出即時當媽後，私下打扮還是非常時尚，超模氣息也並沒有消失。

延伸閱讀：

郭碧婷突現身婆婆影片粉碎不合傳言？向太分享婆媳相處：她當我是媽媽，我當她是女兒

【本文獲「女人我最大」授權轉載。】