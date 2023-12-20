耳環小顏術！5大修飾臉型的款式　方臉適合不規則、圓臉要戴這種

耳環是重要的配件之一，只要選對耳環，不但可以讓你的臉看起來小一號，還可以增添臉上的立體感，在穿搭上可是非常加分的喔！



不過畢竟耳環的其中一個作用是修飾臉型，所以不同臉型各有適合的耳環，千萬不要覺得耳環越大，臉看起來越小，也不要一昧的追求流行款式，選對適合自己的耳環才重要！

修飾5大臉型的耳環款式，提高造型感！（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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圓臉

推薦：細長、垂墜式耳環

圓臉的特徵是臉部寬度和高度幾乎相等，所以適合長形或垂墜款式的耳環，可以增加臉部的垂直視覺效果，來平衡圓臉的圓潤感。這些款式都可以拉長臉部線條，營造出更修長的外觀喔！但圓臉的人不適合過大的圓形耳環或圓擺型耳環，因為這類型耳環可能會加強臉部的圓潤感，讓臉部看起來更大更圓。

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長臉

推薦：圓形、扇形耳環

長臉的人臉部長度較長，所以適合寬度較大且有橫向紋理或圓形的耳環款式。這種耳環可以平衡臉部的長度，且增加臉部的寬度，讓長臉的人臉部比例變平均。不過建議不要選擇太長或太細長的耳環，因為這些款式的耳環可能會讓臉部看起來更長，戴上去絕對不能幫助修飾臉型！

方臉

推薦：水滴型、不規則型等造型輕盈的耳環

方臉又被稱作大餅臉、國字臉。他們的顴骨和下頜幾乎是一樣的寬度，所以適合圓形或曲線型的耳環。這些款式可以柔和臉部的角度、修飾粗曠的臉部線條，以及平衡方臉的棱角感。方臉的人不適合過於方形或尖角的耳環，因為這種耳環會強調臉部的角度，讓臉看起來更正正方方。

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心形臉

推薦：水滴型、扇型等下擺較寬的款式

心形臉的特徵是額頭較寬，下巴看起來很窄。適合「上窄下寬」的耳環，像是下垂或三角形的款式，這些款式能平衡額頭較寬的問題。下垂耳環和三角形耳環的形狀都可以幫助分散注意力，讓視線從較寬的額頭轉移到耳朵和臉下半部。不推薦倒三角形、菱形、心型造型耳環，會讓兩頰顴骨看起來更寬！

鵝蛋臉

推薦：任何耳環款式

鵝蛋臉的人臉部比例非常好，所以各種類型的耳環都很適合，可以根據個人風格和場合的需要自由選擇不同形狀和大小的耳環！

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【本文獲「女人我最大」授權轉載。】