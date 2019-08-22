【元朗黑夜滿月】元朗站大致清理完畢　路障垃圾桶報紙櫃遺一旁

昨日（21日）為元朗黑夜一個月，大批市民晚上於西鐵站靜坐行動，及後一度在場一士一度與防暴警察對峙，有人以垃圾桶等設路障，開水喉射水及噴滅火筒等。港鐵清晨5時許已表示元朗站可正常開放；記者今早重返元朗站，站內已恢復正常運作，上址大致清理完畢，牆上塗鴉已被抹去，剩下大批一度成為「路障」的垃圾桶及報紙櫃堆放一角。

有清潔工人在場清理。（蔡正邦攝）

有大批成為「路障」的垃圾埇、報紙櫃埋疊在站內一角有待處理。（蔡正邦攝） 站內大致清理完畢 「路障」堆放一角待處理 記者今早重返現場，今早站內正常運作，多名市民在月台等待上車；而站內已大致清理完畢；另外，大批成為「路障」的垃圾埇、報紙櫃堆放在站內一角有待處理，部份垃圾埇受損。昨日有示威者曾使用站內消防喉，今早消防喉未見有玻璃幕覆蓋；另外，原本被塗鴉的牆身，現時大部份已被清去，僅遺下部份黑色污跡，而原本放置告示牌的位置疑亦被移除。

港鐵：今日服務將會維持正常

港鐵清晨5時許表示，昨晚受影響的輕鐵及西鐵綫，今日服務將會維持正常，西鐵綫元朗站亦可正常開放；發言人又指部份示威者擅自使用車站內的消防設備、以站內設備堵塞通道，指今日凌晨已將車站提早關閉，以安排維修人員詳細檢查各項車站設備。

昨日（21日）為元朗黑夜事件一個月，大批市民發起站內靜坐行動，及後一度與防暴警察對峙，有人以垃圾桶及報紙櫃等設路障築防線，又快又開水喉射水及使用噴滅火筒等，其後拉起站內的鐵閘。至近11時許示威者開始撤離。