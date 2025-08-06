葵盛東邨七旬獨居婦失聯　房署上門驚見白骨　料已去世超過年半

葵涌再發生獨居長者去世化白骨無人知的悲劇。今日（8月6日）上午，房屋署職員到葵盛東邨盛逸樓一個單位，尋找失聯多時的78歲女住戶，豈料登門只見一具化骨的屍骸攤在床上。



葵盛東邨七旬婦倒斃寓所。（黃學潤攝）

據悉，涉事單位的月曆停留於2023年11月底，屋內的購物單據亦反映死者約在同期離世，推斷她已經死去超過一年半，遺體化成白骨在房間內床上趴着。警員到場調查，證實該名78歲女子現場不治，已聯絡其兩名兒子了解，並召仵工將遺體舁送殮房。

這是本年第二宗獨居長者倒斃寓所化白骨的事件。今年5月7日，葵涌石籬一邨一名83歲獨居老翁丘伯倒斃家中，化為白骨才被上門收屋的房署職員發現。據知，警方初步估計丘伯或已離世逾一年，其骸骨在坐廁上散開，法醫需時撿回碎骨重組。

而本港自2013至今的12年間，至少發生6宗獨居者倒斃單位腐爛見骨、甚至化為骸骨的案件，當中5宗為房署上門追租或收屋時揭發。