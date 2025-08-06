七旬婦化白骨｜昔常為死者按腰聽訴苦 鄰居今知死訊：你安息走啦
撰文：凌逸德
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葵涌今日（6日）再揭發有獨居長者去世化白骨悲劇。早上10時許，一名房屋署職員到葵盛東邨盛逸樓，欲收回一個單位，豈料登門只見一具化骨的屍骸攤在床上。警方經調查後，證實死者為涉事單位的77歲姓袁女住戶。
《香港01》今午走訪盛逸樓，鄰居張婆婆表示，袁婦的丈夫及兩名兒子已移民外國，過往袁婦不時向她訴苦，腰痛時亦會找她幫忙按摩。但近一年多對方「無端端唔見咗人，人影都唔見」，今早聽到「乒鈴嘭唥」搬抬聲始發覺有異，至記者登門採訪，張婆婆才得知袁婦已離世，慨嘆：「百無禁忌，你安息走啦，開開心心。」
袁婦住所內陳設簡單，廚房內放有雪櫃、洗衣機和電熱水壺等電器，門上則掛有多袋用膠袋裝着的物品。單位牆上貼着的揮春已脫落一半，下方掛鈎上掛着一個口罩。房內睡床則疑被死者遺體流出的屍水浸濕，牆壁上亦有少量污跡。
鄰居張婆婆向記者表示，袁婦20多年前與她一同搬到葵盛東邨，當時她已經一個人居住，亦不時向她訴苦，提及與3年多前已經移民外國的丈夫及兩名兒子不和。但張形容袁婦有很多朋友，會與友人四處外出遊玩；平時亦會自己煮食，惟從未見有親戚登門探訪。
張婆婆續指，昔日袁婦腰痛時，會找她按摩舒緩，「痛就搵我，有時幾日捽一次，同佢拉下筋」。但近這一年多，張婆婆發覺袁婦突然失去蹤影：「以前就有打招呼，有咩事都有幫佢嘅，但近呢年幾，人影都唔見；雖然隔離鄰舍，都要關心下人㗎嘛。」
張婆婆說，袁婦失蹤的這一年多，她不曾聞到「怪味」，亦不見有房屋署人員或社工上門。至今早她被「乒鈴嘭唥」的嘈雜聲吵醒，發現有兩名警員坐在樓層看守，及後則有多名穿制服的人員，用黑色袋包住物件及抬走，始發覺有異。
她直言當時仍不知袁婦已去世，直至記者上門採訪才獲悉，稱作為朋友，會在清明時節為對方上香，「百無禁忌，以前都係朋友，你安息走啦，開開心心」。
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