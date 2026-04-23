宏福苑上樓｜宏昌居民尋回龍鳳鈪勞力士　屋遺煙頭　父單位失金器

宏福苑7座受災大廈居民分批上樓，今日（23日）輪到宏仁閣及受災情況嚴重的宏昌閣低層住戶回家收拾。有宏昌閣低層居民僅用約兩小時便收拾完畢下樓，受訪時眼眶微紅說，「（單位）燒成灰燼，乜都冇」。他又指，上樓後一度發現部份財物消失，曾向警方求助，其後有警員上樓協助，並於灰燼中尋回部份被焚毀的財物殘留物。



另有宏昌閣居民帶了行李箱，冀上樓尋回物品，惟預計機會不大，「都做定心理準備，屋企情況應該比較差」，但最後尋回已嚴重燒至變色且變形的龍鳳鈪及勞力士手錶，另尋獲觀音像等，但卻在屋內發現完整煙蒂，直斥「好唔尊重」；其父的單位亦有金器不翼而飛，他們懷疑失竊，但不打算向警方求助。



宏福苑7座受災大廈居民可分批上樓，今日（23日）輪到宏仁閣及受災情況嚴重的宏昌閣低層住戶今日收拾。（梁鵬威攝）

宏昌閣低層居民陳先生，一家大小約上午11時30分下樓，僅用了約兩小時收拾。陳先生落樓時臉色凝重，眼眶微紅說，「（單位）燒成灰燼，乜都無」。

他又指，上樓前對尋回物品沒任何期望，惟上去發現部分財物消失，便向警方報案。報案其後派出大埔重案組人員上樓協助，最後在灰燼中找到部分被焚毀的財物殘留物，「警方幫我搵翻啲嘢，咁咪開心啲」。

宏昌閣低層住戶周先生表示，單位燒毁的情況十分嚴重，「（燒到）全部通㗎啦」，但會以平常心面對。(董素琛攝)

另一名宏昌閣低層住戶周先生表示，單位燒毁的情況十分嚴重，「（燒到）全部通㗎啦」，但會以平常心面對。他續指，部份希望找到的物品已燒成灰，例如小朋友的玩具，但慶幸人無事。他最終仍成功帶走少量飾物及裝飾品。

周先生上樓執拾後，最終帶走少量飾物及裝飾品。(董素琛攝)

郭女士居於宏仁閣8樓的單位42年，她說大火已燒掉她「半間屋」，形容情況惡劣。她將於下午上樓，指最希望取回家人的相簿、首飾。大火發生至今已約5個月，她說仍感到傷心，希望不要再有人說宏福苑居民貪心，「好多人都話我哋好貪心，要求好多野，其實我哋係乜都冇晒。」

宏仁閣居民郭女士說被大火燒掉「半間屋」，形容情況惡劣。(董素琛攝)

宏昌閣居民周先生與兄弟姊妹，今日帶了一個行李箱到場，冀可尋回些少物品。但他表示，一家人所住的兩個單位，都位處宏昌閣低層，預計尋獲完好物品機會不大，看過單位門口相，「都做定心理準備，屋企情況應該比較差」。

周先生火災時不在家，最後在灰燼中尋回一對龍鳳鈪及一隻勞力士手錶，但均已嚴重燒至變色及變形，另尋獲觀音像等。胞弟指，屋內地上亦發現兩至三個煙頭，坦言「對我哋業主好唔尊重囉，有啲手尾，無人知咪算數囉。」

年逾七旬的父親，火災時在另一單位家中，僥倖成功逃生。父母下午上樓，冀尋回結婚紀念等物品。弟弟稱，父母單位燒成灰燼，猶如廢墟，放在衣櫃內的約值5至6萬的金器不翼而飛，他懷疑遭人挖走盜去，「衣櫃一定無晒㗎啦，燒成灰，咁啲灰就一層疊一層，藏喺面嗰啲金器就畀人挖走咗囉，取易不取難呀嘛。」惟他們無打算報警。

周先生在單位內尋回一對龍鳳鈪及一隻勞力士手表，但均已嚴重燒至變形及變色。(周先生提供圖片)

問及如何看待政府長期安置？兄長表示，「唔夠，我覺得佢哋聽唔夠災民意見，災民最想係業主大會，或者大家一齊坐低傾，但好似都無。」

他又指，政府僅靠一次初步問卷收集所有居民意見，「又無講得好深入」，但現時就以該問卷為基準，聲稱居民都想樓換樓，認為政府與居民溝通不夠，「得佢講、無我地講」。

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他自出生起便與親人住在宏昌閣低層，其後家人再買了同屋苑另外一層單位讓父母居住，兄弟姐妹則住原單位。他又稱，指以往與家人居住樓上樓下，上落樓就能團聚，但現時已不像以前方便。周先生目前仍居大埔區，父母則被安置於大美督，他解釋因工作不想搬離大埔，又不想父母搬來搬去，故接受該方案。

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