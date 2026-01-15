有片｜穗禾苑拆棚工人飛竹落街　居民倒垃圾險中頭獎　業界斥違例

火炭大型屋苑穗禾苑大維修正進行拆棚工序，昨日（14日）有居民在網上上載影片，投訴屋苑拆棚工人懷疑貪方便，竟然將竹枝直接從高處掉落街，並聲稱有人出外倒垃圾時「差啲比（畀）竹打中」，場面驚險。事件引起業主立案法團高度關注，已即時通知承建商富林工程，獲回覆指已警告相關拆棚工人。有業界代表直斥「飛竹」極度危險，如同高空擲物，可以報警處理。



拆棚工人將竹枝直接掟落樓。（haruhae.de圖片）

居民投訴工人「照掉」 法團：嚴重警告承建商

有網民昨日在社交平台Threads發文及上載影片，指穗禾苑內有拆棚工人罔顧安全，將竹枝直接從高處擲下，並聲稱有居民「行出去掉垃圾差啲比（畀）竹打中」，但相閞工人無動於中，「唔理照掉竹」，令居民出入提心吊膽。

據該網民所指，穗禾苑業主立案法團主席高度重視事件，已通知承建商「富林」。據法團引述承建商回覆指，承建商已嚴重警告涉事拆棚工人，並承諾會在早會再次提示工人，並加派人手監察，若發現再有工人違規，會要求相關工人重新接受培訓；若屢勸不改，將被禁止在穗禾苑範圍工作。《香港01》向富林工程查詢，獲回覆指職員會處理事件，暫時沒有回應。穗禾苑管理處則表示稍後回覆。

拆棚工人將竹枝直接掟落樓。（haruhae.de圖片）

穗禾苑有工人正在拆棚。（haruhae.de圖片）

業內人士解構正確拆棚程序 飛竹恐毀結構

對於有拆棚工人「飛竹」，港九搭棚同敬工會理事長何炳德受訪時直斥，「飛竹」落街違反勞工法例，與高空擲物沒分別，可以即時報警及檢控。

何炳德詳細解釋拆棚的正常安全程序，行內稱為「排龍」。正確做法是由負責「開刀」拆棚的師傅，將拆下的竹枝傳遞給下方的工人。如此類推，以「人傳人」的方式將竹枝逐層傳送到地面，絕不能直接拋下。

他指出，「飛竹」除了有機會誤傷途人外，亦容易掟爛低層未拆的竹支，破壞棚架的結構全，危害棚上工作的工友安全。他強調，拆棚時地面要圍封，必須有人員看守，防止途人誤闖發生意外。