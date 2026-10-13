德朗邨謀殺案悲劇｜公會稱中介應助解矛盾　早疏通讓外傭說出困難

啟德德朗邨德瑤樓一名九旬老婦，本月11日疑曾被印尼籍女傭拍打頭部陷昏迷，送院後不治，該名印傭涉謀殺被捕。香港僱傭公會主席陳東風今早（13日）接受電台節目訪問時表示，同行對事件感到極為震驚。陳又指，外傭與長者的日常摩擦多源於語言溝通不足及心態未適應，呼籲僱主善用中介公司的輔導與協調角色。



啟德德朗邨一名93歲老婦疑被外傭襲擊後死亡，外傭涉嫌謀殺被捕。（翁鈺輝攝）

陳東風在商台節目《在晴朗的一天出發》中表示，外傭照顧長者時出現矛盾，主要原因有二，一是溝通問題，不少長者習慣說「鄉下話」，即使外傭懂得基本廣東話，亦難以完全理解，增加日常溝通難度；第二是心態，陳東風指照顧行動不便或反應較慢的長者，關鍵在外傭是否具備足夠的耐心與愛心。若外傭缺乏相關心態，面對長者說話囉嗦或動作遲緩時容易發脾氣，極易將小事化大。

陳東風指，在聘請外傭時，單憑面試難以全面了解性格，但外傭過往的照顧經驗極具參考價值，若外傭曾長期照顧長者，表現相對較穩定。不過，他亦提到，長者與外傭相處視乎「人夾人」，舊僱主的評價僅可供參考，關鍵仍在於日常相處的溝通與互相適應。

香港僱傭公會主席陳東風。（資料圖片）

陳東風亦建議，除了在長者家中安裝合適的視像或科技監察設備外，僱主及外傭均應與中介公司保持定期聯繫。中介可安排懂得外傭母語的人員進行溝通，往往能讓外傭更坦白講出困難，從而提早察覺雙方關係是否緊張並及早疏通。

公會盼中介遇事勿純商業導向「換人」：非有問題就做多單生意

被問到有部份中介公司遇到僱傭衝突時，僅以再聘請新外傭處理，陳東風形容是屬於純商業導向做法，認為中介應協助雙方化解矛盾，「令到僱主有一個幫到手嘅工人，亦都令到工人有一份可以搵到收入嘅工作」，而非「有問題就做多單生意」。若發生言語爭執，應盡量協助協調，但若涉及肢體暴力或虐待，則必須零容忍，嚴重者須交由警方處理。

《施政報告》擬推行外籍家居照顧員試行計劃。（資料圖片）

政府擬推外籍照顧員計劃 陳東風：技能訓練以外更要關顧照顧者心理

就施政報告擬推行的外籍家居照顧員試行計劃，陳東風透露早前與勞工及福利局官員開會時，注意到當局訓練較集中在醫療技巧方面。他強調，除了技能訓練外，照顧者的心理素質與應對態度調整更為關鍵。

此外，他又指政府規劃的家居照顧員職務，有高達八至九成與現時普通照顧長者的外傭重疊。若新計劃的照顧員獲較高薪酬，可能出現「同工不同酬」現象，令現有照顧長者的外傭向僱主提出加薪要求，僱主需對此心理轉變及成本壓力預先做好準備。