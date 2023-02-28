蔡天鳳碎屍案｜丈夫Chris首現身 偕父母岳父母到殮房認屍
28歲名媛蔡天鳳Abby Choi遭殺害及肢解烹屍，轟動全港，警方已就此案拘捕5人，其中前夫一家四口已被落案起訴。今日（28日）上午9時許，死者家屬在警方人員陪同下到沙田富山公眾殮房辦理手續。現場消息指，死者父母、死者現任丈夫Chris及老爺奶奶乘七人車進入殮房，另外死者多名好友亦有到場。家屬在殮房逗留近兩小時，於上午11時05分分乘兩輛私家車離開，各人神情肅穆，不發一言。其後前往兇案現場龍尾村參與打齋法事。
蔡天鳳被殺及碎屍案在上周五（24日）被揭發，警方在大埔龍尾村一村屋單位發現部分殘肢，2月26日再在湯煲內發現頭顱，警方至今仍未尋獲死者雙手及身體主要軀幹。
警方連日來先後拘捕4名涉案的前夫家人。前夫及他的父親、兄長同遭落案起訴一項謀殺罪，前夫的母親則被控妨礙司法公正罪，案件昨日（27日）在九龍城法院提堂。控方申請四名被告毋須答辯，案件押後至5月8日再訊，以待警方作進一步調查，包括一系列科學鑑證及通話紀錄檢查。前夫的母親申請保釋，遭裁判官拒絶，四名被告需還押看管。
被告依次為鄺港傑（司機，31歲）、鄺球（退休，65歲）、李瑞香（退休，63歲，女）及鄺港智（無業，28歲），即分別為蔡天鳳的前大伯、前家翁、前家姑和前夫。
▼警方於2月26日再拘一名47歲女子，為死者前家翁情婦▼
▼警方於2月25日凌晨在村屋檢走大量證物，包括藏屍雪櫃▼
▼將軍澳華人永遠墳場搜尋失蹤遺骸▼
▼警方與渠務署在大埔龍尾村工作▼
蔡天鳳Abby Choi是誰？
蔡天鳳是本港名媛，活躍於時裝界，屢次登上知名雜誌，被形容為「新星」，Abby現任丈夫是譚仔「太子爺」，林盛斌任司儀。
蔡天鳳Abby Choi碎屍案有誰被捕？
前夫、前家翁、前家姑、前大伯及前家翁情婦已被捕。前夫及他的父親、兄長遭落案起訴一項謀殺罪，前家姑被控妨礙司法公正罪，一家四口還押至5月8日再訊。