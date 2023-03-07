蔡天鳳案｜29歲女KOL被暫控「協助罪犯」罪　周三提堂

28歲蔡天鳳Abby Choi遭殺害及肢解烹屍案，被捕人數增至7人。29歲姓潘女子涉嫌協助罪犯，近日被內地執法人員截獲，今日（7日）被遣返香港及移交警方拘捕。據悉，潘女為前夫鄺港智的女性友人。她涉嫌為被告介紹遊艇公司負責人。警方表示，今日暫控該名女子一項「協助罪犯」罪。明日（8日）上午在九龍城裁判法院提堂。西九龍總區重案組繼續積極調查該宗案件。



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▼3月7日下午12時許，內地落網女疑犯被押回天水圍警署▼



女疑犯被警方押離天水圍警署。（翁鈺輝攝）

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▼警方於3月2日拘捕一名41歲男子，涉嫌協助罪犯循水路潛逃▼



▼警方於2月26日拘一名47歲女子，為死者前家翁情婦▼



▼警方於2月25日凌晨在村屋檢走大量證物，包括藏屍雪櫃▼



▼警方與渠務署在大埔龍尾村工作▼

