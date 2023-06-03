荷里活廣場兇案｜隨機殺人事件防不勝防　台北鄭捷殺人案轟動全城

鑽石山荷里活廣場昨日（2日）發生恐怖謀殺案，有精神病紀錄的39歲光頭漢在家居店買刀後，在商場徘徊幾分鐘，即用刀襲擊兩名陌生女子，導致26歲女子方曉彤及22歲女子劉繼禧傷重死亡。儘管警方現時仍在調查兇手行兇動機，但由於光頭漢與兩名死者並不認識，不少網民認為今次其實是一宗「隨機殺人」或「無差別殺人」事件。



「隨機殺人」或稱「無差別殺人」，一般兇手與被害人互不認識，亦缺乏錢財、恩怨及感情瓜葛等殺人動機。有研究定義為：「非因情財仇性等動機，不選擇被害人，或犯罪的時、地之殺人案件」。過去不少地方都曾經出現過隨機殺人事件，包括2008年日本秋葉原殺人事件、當中較港人熟知的是2014年台北鄭捷隨機殺人案。



1999年下關隨機殺人事件

35歲男子上部康明因生活上諸事不順，並受到池袋襲擊事件啟發，於是駕駛租來的的私家車撞向JR下關站大門，再衝入站內持刀襲擊途人，導致5人死亡，10人受傷。兇徒最終被捕，並在2012年被處以死刑。

2008年秋葉原無差別殺人事件

25歲男子加藤智大駕著兩噸重的小貨車，衝進東京秋葉原電器街的人群，再用刀隨機襲擊，事件導致7人死亡，10人受傷。兇徒在行兇前曾在網上訴苦，指自己沒有工作和女友，對世界感到厭倦，於是成為殺人動機。

2008年秋葉原無差別殺人事件中，案件震驚全國。圖為犯人使用的貨車。（Getty Images）

2014年台北捷運隨機殺人事件

21歲男子鄭捷在東海大學附近購買了一把摺疊瑞士刀，其後進入捷運站，並在車廂中用刀襲擊乘客，最終導致4死24傷。鄭捷被捕後問警方「會不會被判死刑？」並向警方指：「我從小學時就想自殺，不過沒有勇氣，只好透過殺人被判死刑，才能結束我這痛苦的一生。」

2014年，台北曾發生捷運隨機殺人案，造成4人死亡，24人受傷。犯人鄭捷於2016年5月遭槍決（中央社資料圖片）

2023年廣州寶馬故意撞人事件

22歲男子溫慶運在廣州市天河路體育東路口駕車，故意衝撞人群，釀成5死13傷。溫慶運事後接受審訊時對犯罪行為供認不諱，他表示撞人是臨時起意，「開車到路口看到人群，就想釋放心中的不滿。」

廣州一輛BMW轎車衝撞人群造成5死13傷。（微博）

光頭漢行兇過程



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市民協助救援傷者



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警員到場制服及拘捕疑犯



案發後現場情況

