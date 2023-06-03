荷里活廣場兇案｜職員睹行兇一刻嚇到匿埋　「腦海成日睇到條片」

撰文：翁鈺輝
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鑽石山荷里活廣場昨日（2日）發生恐怖謀殺案，有精神病紀錄的39歲光頭漢在商場2樓家居店買刀後，在商場徘徊幾分鐘，即用刀殺死兩名陌生女子方曉彤（26歲）及劉繼禧（22歲）。根據CCTV片段顯示，兇案發生在一間化妝品店門外，今早記者到場了解情況，職員蔡小姐受訪時指昨晚在收銀處工作，見到兩名死者進店閒逛，並無購物，豈料二人離開時即遇襲，「兩個女人行出去就俾人斬」。蔡小姐目擊事件大驚，坦言：「唔敢睇，一見到佢斬人，我哋就匿埋咗，好驚。」她事後有看過整個行兇片段，心情大受影響，「腦海成日睇到條片，返去就諗到係咁插嗰條片，就好驚囉」，並指現時心情都「驚驚哋」，但暫時無須心理輔導。

化妝品店職員蔡小姐講述昨日事發情況。（翁鈺輝攝）

光頭漢行兇過程

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市民協助救援傷者

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警員到場制服及拘捕疑犯

案發後現場情況

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鑽石山荷里活廣場發生謀殺案，兩名女事主身份及傷勢？

兩名女事主分別22歲及26歲，分別胸口及頸部中刀傷，由救護車送往聯合醫院後，先後證實不治。

涉案兇器是什麼？在哪裡取得？

初步消息指，兇器疑為一把12吋長的魚生刀。現場所見，一把刀遺在現場，刀尖染血，刀身變形彎曲有CCTV片段可見，疑兇進入一間生活用品店懷疑購買涉案利刀。

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