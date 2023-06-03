荷里活廣場兇案｜職員睹行兇一刻嚇到匿埋　「腦海成日睇到條片」

鑽石山荷里活廣場昨日（2日）發生恐怖謀殺案，有精神病紀錄的39歲光頭漢在商場2樓家居店買刀後，在商場徘徊幾分鐘，即用刀殺死兩名陌生女子方曉彤（26歲）及劉繼禧（22歲）。根據CCTV片段顯示，兇案發生在一間化妝品店門外，今早記者到場了解情況，職員蔡小姐受訪時指昨晚在收銀處工作，見到兩名死者進店閒逛，並無購物，豈料二人離開時即遇襲，「兩個女人行出去就俾人斬」。蔡小姐目擊事件大驚，坦言：「唔敢睇，一見到佢斬人，我哋就匿埋咗，好驚。」她事後有看過整個行兇片段，心情大受影響，「腦海成日睇到條片，返去就諗到係咁插嗰條片，就好驚囉」，並指現時心情都「驚驚哋」，但暫時無須心理輔導。



化妝品店職員蔡小姐講述昨日事發情況。（翁鈺輝攝）

光頭漢行兇過程



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市民協助救援傷者



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警員到場制服及拘捕疑犯



案發後現場情況

