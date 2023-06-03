荷里活廣場兇案｜目擊者網民不安憂人身安全　專家教紓緩情緒方法

鑽石山荷里活廣場昨日（2日）發生謀殺案，兩名女子方曉彤（26歲）及劉繼禧（22歲），慘遭39歲陌生男子用魚生刀捅死。當時商場人來人往，不少途人目擊兇案發生，場面觸目驚心。事件發生後，行兇片段在各大社交平台瘋傳，有網民觀看影片後深感不安，亦有人擔心這類「隨機殺人」事件會再次發生，坦言外出時擔心人身安危。有心理學家對此表示，在場目擊或曾有觀看影片的市民，情緒受影響的程度都會因而有所不同。



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臨床心理學家葉妙妍指，當親身經歷或目睹事件發生，情緒受到驚嚇，甚至感到生命受威脅，這已算是創傷性事件，很大機會因而患上創傷後壓力症，俗稱PTSD，起初腦海會不斷出現事發片段或發惡夢，其次會逃避和事件有關的東西，例如到商場購物及飲食，或是與事件有關的人、地方及活動等等，再之後或會衍生出一些受威脅的反應，難以集體中精神，以及失眠。

葉提到，短期內出現這些反應實屬正常，因生活中確實發生不尋常事件，但這些症狀通常會隨時間逐漸減退，如果症狀持續一個月沒有減退跡象，甚至出現惡化，就需要尋求專家協助。她建議，基本的減壓的方法就是盡量幫助自己回復正常的生活，第一是要有充分的睡眠休息，第二是要有充足均衡的飲食，第三就是要做適量運動。

此外，有不少市民透過網絡大量傳閱有關兇案的相片及影片，亦有網民留言直指，擔心外出的人身安危受威脅。葉妙妍續指，通常在事件發生後，有些人會認為人生無常，甚麼事情都有可能發生，也會有人覺得在那裡遇到的事件都很危險，因而提高警覺性及感到擔心。她認為市民觀看有關資訊後情緒起伏大，如感到害怕、心跳加快、手震、冒冷汗、腦海無法擺脫那些畫面，甚至失眠，應立即停止接觸相關資訊，並找一些能讓情緒得到抒緩及轉移注意力的活動，例如做運動，聽音樂、畫畫等，也可以與親友傾訴。光頭漢行兇過程

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市民協助救援傷者



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警員到場制服及拘捕疑犯



案發後現場情況

