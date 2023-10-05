照顧者悲歌｜智障孖仔離宿舍搬回家三個月　母向社工嘆想攬子同死

鑽石山龍蟠苑今早（5日）揭發倫常血案，龍璣閣一名53歲婦人，疑長期照顧一對患自閉症和智障的21歲孖仔，心力交瘁下持刀向兩子施襲及自殘，幸三母子及時獲救，惟母親被捕。事件亦令人再度關注照顧者悲歌的慘況，據悉遇襲孖仔腹部均有數處刀傷，兩人自小居於智障人士宿舍，今年7月始搬回家團聚；抑鬱母曾向社工求助，透露照顧壓力爆煲，「想同兩個仔一齊死」。



遇襲的姓柯（21歲）孖仔，與姓簡（53歲）母親及51歲父親，居於龍璣閣一單位。消息稱，柯父任職電工，昨（4日）晚9時下班回家時，三母子均已就寢，當時並無異樣。及至今（5日）早約8時，細孖起床如廁，柯父赫見其腹部淌血；他慌忙再到大孖及妻子房間查看，揭發三母子均腹部有刀傷，約有2至3個一吋大小被刺傷的傷口；簡婦只着丈夫報警。

消息稱，案中孖仔均患自閉症和智障，兩人就讀特殊學校，自小居於智障人士宿舍，今年7月始搬回家與父母團聚。母親疑長期照顧兒子，以致壓力「爆煲」患上抑鬱症，早前曾向社工求助，透露因照料兒子心力交瘁，「想同兩個仔一齊死」。最終今日便發生倫常血案，母親涉嫌「傷人」被捕，交由黃大仙重案組接手跟進。

據了解，孖仔就讀的特殊學校，專門為中等程度智障的學童提供教育服務。翻查資料，就讀特殊學校的智障人士一般在18歲畢業，最多延至21歲就必須離開學校。智障人士如欲享用成人智障住宿服務，最早可於15歲開始申請，惟不少照顧者就智障子女申請遇上困難，輪候時間往往超過10年。

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