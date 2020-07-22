【唔洗迫超市】網購食材專頁 Deluxe 精選8折 安在家中儲糧

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隨著疫情擴散，多了時間留在家中，儲糧的需求大大增加。今個星期，「優質食品專頁 Deluxe」繼續大推網購 Staycation優惠，所有食材低至8折！大家不用出街到超市迫之餘，網購更不設限購，有專人將食材、零食直送到府上，方便又安心地掃貨儲糧！

🔻精選商戶限時8折🔻

除了全場9折外，專頁Deluxe 再度與多間商戶聯手加推每週優惠 - 「網購staycation 限時8折」！只要購物滿$500輸入優惠碼「HOME80」，即以8折優惠價格入手優質食材、美酒與零食！

😋【數量矜罕】 7折品嚐彭亨州AA級高山貓山王😋

馬來西亞彭亨州可以說是榴槤聖地，所產的榴槤品質最佳！而當地老樹所產的榴槤果肉顏色會隨着樹齡的增長顏色逐漸變深，香味和口感上會更香更濃郁，甜而不膩！從瓜熟蒂落的一刻起，就用專業液氮冷凍技術空運到港，保留原汁原味。現時只需 $408 即可入手兩盒貓山王（原價 $560），更特設送遞服務送到府上！

😋【麥子】 本地手工啤酒😋24支裝任選口味

2014年正式成立的本地釀酒廠「麥子」，在精釀啤酒的基礎上，大膽加入一些本地常用的特色食材如甘蔗、桂圓、香矛等材料釀酒，經歷多次調配和嚴謹製作的過程，打造出香港人口味的啤酒！現時只要埋單時輸入「HOME80」，即可以優惠價$480自由揀24支麥子手工啤!

🍺按圖即睇麥子本地手工啤酒10種口味🍺

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😋【Da Dolce Gelato】 純天然意大利雪糕😋

炎炎夏日，自然少不了冰涼透心的雪糕在家「旁身」！Da Dolce Gelato雪糕每天新鮮製造，以新鮮牛奶為基調，不含任何人造色素與添加劑，乳脂肪含量不超過8%，食得安心！現時只需$280，即可買入12杯Da Dolce意大利雪糕（原價$384），多達12種口味自由配搭！買滿$500即可再額外8折！

🍨按圖即睇純天然意大利雪糕12種味道🍨

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😋【日威名牌】響 Japanese Harmony 😋

由至少10種麥芽及榖物交匯打造而成，陳年在5款不同類型的酒桶，日本匠心打造，融合出高貴和諧的山崎雪利桶特色，集諸多日本文化特色、口感層次豐富的的純日本風味威士忌，現時只要埋單時輸入「HOME80」，即可以限時優惠價$947入手（原價$1480）！

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