【低至6折！】大馬AA級貓山王榴槤買3送1　平均每盒$168

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又到優質食品網購專頁Deluxe的「週三大折日」！今次特選被譽為「貓山王中王」、AA級極尚級別的貓山王推出限時優惠 – 低至6折，只需$672即可入手4盒重量級貓山王（原價 $840）。不用逼街市，安坐家中，就能品嚐到買來西亞急凍空運到港的頂級榴槤！

🔻彭亨州「貓山王」？AA級別？教你分清咩意思！🔻

馬來西亞彭亨州以盛產最頂級品質的榴槤而聞名，當地出口的榴槤往往是最佳的保證。而當中「貓山王」則是最獨有的品種，由於無法自然傳播，所以只能在馬來西亞本土培植，極為稀有。而「貓山」則是果子狸的音譯，利用果子狸靈敏的嗅覺去尋覓出的最上佳榴槤被稱為「貓山王」！而AA 級的貓山王榴槤則代表了其中最頂尖的榴槤！

🔻限時6折！｜「AA級別彭亨州貓山王」🔻

利用專業液氮冷凍技術，將新鮮落地的榴槤急凍，從馬來彭亨州空運到港，保留了榴槤從瓜熟蒂落的一刻起的最原始風味，得以品嚐到汁原味貓山王，果肉柔滑呈金黃色，口感綿柔略粘，味道香甜。即日起至8月2日，「AA級別彭亨州貓山王榴槤」限時優惠買3送1，輸入優惠碼「SAFE80」即享8折，只要$ 672 就可以品嚐到四盒新鮮空運到港的頂級榴槤！(平均每盒只需 $168 ) 數量有限，把握機會！

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