【週三大折日】網購專頁Deluxe快閃優惠　5大本地手工啤買三送一

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喜歡手工啤酒的你，千萬不要錯過今期的「週三大折日」優惠，本週特別精選出5大本地手工啤酒品牌，快閃優惠低至75折，宅在家中也能輕鬆啤一啤！

🍺香港國際啤酒比賽「最佳淡啤酒」｜門神手工啤🍺

擁有自家精釀酒廠，比國外啤酒更具獨特風味的本地手工啤酒品牌「門神啤酒」，以華夏文化、神話為創作靈感，釀製多種不同口味的特色手工啤酒，其中孫悟空琥珀啤酒、雷公啤酒、玉皇大帝IPA、南雲生普洱茶啤更獲得香港國際啤酒比賽 - 「最佳淡啤酒」殊榮。

「門神手工啤酒」本週快閃優惠：只要於30/8前，埋單時輸入「CHEERS80」，即可以優惠價$480 入手24支裝手工啤酒（平均每支只需 $20）。

+ 5 + 4 + 3

🍺屬於香港味道的釀酒原料｜麥子啤酒🍺

「麥子啤酒」選用優質原材料精釀啤酒的基礎上創新求變，大膽加入一些香港本地常用的食材如甘蔗、桂圓、香矛等特色材料釀酒，經歷多次調配和嚴謹製作的過程，打造出屬於香港人口味的啤酒！

「麥子啤酒」本週快閃優惠：只要於30/8前，埋單時輸入「CHEERS80」，即可以優惠價$480 入手24支裝手工啤酒（平均每支只需 $20）。

🍺清新果香、易入口手工啤｜Carbon Brews🍺

香港新晉手工啤品牌Carbon Brews，配備了專門為香港而設立的先進釀酒系統，希望能打破傳統啤酒男性化、「老土」和苦澀的刻板印象，因此包裝上較其他手工啤品牌更破格、更獨特。味道上，刻意加入了水果味道，減少苦味，更有層次，主打以獨特、清新的口味及風格闖入香港啤酒市場！

Carbon Brews 本週快閃優惠: 只要購買指定三款啤酒，額外再送6支裝清新爽口、低苦度 Feels Good Man

8折任選24支口味｜獅子山啤🍺

「獅子山啤」顧名思義以70年代的獅子山精神為出發點，建立由香港人本地啤酒品牌！獅子山啤無添加劑化學成份，亦不斷創新研發在啤酒中加入本地特色元素，例如加入桂花、香矛、綠茶、榛子、菊花等獅子山啤100%在香港釀造，為啤酒帶來新的衝擊！現時已供應超過100間酒店、酒吧、餐廳，連鎖超市等，甚至在日本、越南等地亦有販售。

「獅子山啤」本週快閃優惠：只要於30/8前，埋單時輸入「CHEERS80」，即可以優惠價$ 544 入手24支裝手工啤酒（原價：$680），平均每支只需 $23）

🍺全港第一 - 天然蜂蜜釀製蜜糖啤酒｜認真騮釀酒廠🍺

精釀啤酒新晉本地品牌 - 「認真騮釀酒廠」，在香港自設廠房，亦是全港第一個以天然蜂蜜釀製蜜糖啤酒！認真騮釀酒廠精選優質啤酒花、麥芽和液體酵母等材料精心打造出手工啤酒！現在只要$528即可任選手工啤24支（原價$880）。

「認真騮釀酒廠」本週快閃優惠：只要於30/8前，埋單時輸入「CHEERS80」，即可以低至６折優惠價$528 任選24支裝「認真騮釀酒廠」手工啤酒（原價：$880）

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