【網購買餸超優惠】日威激安81折　6折入手戰斧牛扒

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「優質食品專頁Deluxe」繼續為大家帶來更多網購買餸優惠！本週特別精選各種優惠：頂級戰斧牛扒、全手工製醬料、日本大師級威士忌以及人氣韓國雞胸肉，足不出戶都解決都一日三餐，即睇以下優惠詳情！

😋限量25份！6折入手美國安格斯戰斧牛扒｜ 真味市場😋

疫情期間，不少人都會選擇在家下廚，不甘滿足於家常小菜的你，可挑戰一下高難度料理 - 「戰斧牛扒」！獨特的牛肉切割方式，厚切的扒身連肉帶骨，大大份夠一家人一起享用之餘，無論簡單炭燒或煎焗，均能煮出好味道！現在購買美國安格斯戰斧牛扒，以及在真味市場隨手買多件，輕鬆買滿$400，即可享免運費送遞，新鮮食材直送上門！限量發售，立即搶購！

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😋打開包裝就煮得 「餸上門」新鮮食材套餐｜一律8折😋

香港人生活節奏急速，有時想簡單在家煮飯也不是一件易事，餸上門新鮮食材套餐，預先準備好優質食材的同時，亦處理好配料、醃製的步驟！讓你無需再花時間精力外出搜購食材，省卻落鍋前的繁瑣步驟！現在餸上門食材套餐一律8折！打開包裝就煮得，輕鬆享受在家煮食樂趣！8折入手新鮮食材套裝 輕鬆享受住家樂 👉👉👉「餸上門」購買連結

😋平過官網！韓國人氣即食雞胸肉 $30包｜Good Body HK😋

韓國人氣第一品牌Bodynine 雞胸肉被譽為健身恩物，雞胸肉含有豐富的蛋白質，並且脂肪、鈉含量極少，而且Bodynine出品的雞胸肉無味精、無激素、無抗生素，食得安心。只要簡單解凍，微波爐或滾水加熱即刻享用，方便快捷之餘又能享受美味的健康食物！韓國人氣雞胸肉全部85折，只需$60就可買到兩包！（原價 $70兩包），合共8款雞胸肉口味任君選擇， 肉質 Juicy 腍軟，大大顛覆雞胸肉的悶板印象。

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😋最天然的手工製醬料｜Nicole Kitchen😋

Nicole Kitchen秉持著不添加任何防腐劑、色素、香料等化學添加劑，以原料的美味、天然與健康打造出優質風味醬料！香港自設廠房，全手工製造，每天新鮮製作，簡單幾勺子醬料，令菜式味道層次更加昇華！除了醬料外，Nicole Kitchen亦有特質果茶！優惠期間，凡購買任何醬料均可免運費送遞，買一樽都可！

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😋日威激安！禮盒裝山崎、白州、知多威士忌低至81折 ｜酒池 Wine Pool😋

在家烹飪美食，當然也需要美酒的相伴！日本威士忌較柔和及順口，不像蘇格蘭威士忌一樣豐厚濃烈，更迎合香港人口味。讓人細細品嚐當中的口感及味道，其香氣及層次總令人著迷。

本週限定81折︰山崎、白州及智多威士忌，買滿$600即免運費直送你家。👉👉👉「酒池 Wine Pool」購買連結

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