【WeChat Pay HK電子錢包著數】用e肚仔外賣茶飲　全單減10蚊！

網購攻略 網購攻略

電子錢包除了方便快捷，在抗疫期間又能減少接觸，因此愈來愈普及！最近，WeChat Pay HK聯乘e肚仔APP推出最新優惠 - 在e肚仔2週年慶典推廣期內，只要在e肚仔APP落Order，並用WeChat Pay HK埋單，除了即時有HK$10回贈，更可儲e肚仔消費印花，每集齊3個印花可換領HK$15電子優惠券，輕鬆買杯茶飲也可享受此優惠！優惠受條款及細則約束，數量有限，送完即止，即睇以下優惠詳情：

外賣特色茶飲 輕鬆扣減 HK$10

於2020年9月7日至10月4日期間，只要在e肚仔APP內消費滿HK$ 30，輸入優惠碼「WPHK10」及選擇WeChat Pay HK付款，即可全單減HK$ 10！（推廣期內每人最多可使用一次）👉立即下載e肚仔

👇👇按圖即睇教學👇👇

+ 2 + 2 + 2

WeChat Pay HK優惠適用於整個e肚仔平台，而且消費門檻非常低，簡單Order一杯茶飲即可享用優惠。隨著疫情稍為緩和，大家恢復辨工室上班，可趁下午茶時間買杯茶飲醒神。

可使用e肚仔APP落單的外賣茶飲店遍佈全港，總有一間在附近，包括台灣過江龍「春陽茶事」、唯一使用明火的黑糖珍珠專賣店「李圓圓黑糖珍珠鮮奶」、日本抹茶老店「TSUJIRI 辻利茶舖」以及中國高端茶飲品牌「茶里」。

+ 7 + 7 + 7

👉👉👉👉👉立即落單

WeChat Pay HK著數優惠 – e肚仔全平台適用

👉早餐、咖啡外賣店

👉宵夜/甜品

👉小食/炸雞/輕食

食住賺！1次消費可儲3個不同優惠印花獎賞

只要於2020年9月7日至2021年1月6日期間，只要在e肚仔APP以WeChat Pay HK付款滿HK$ 30，即可獲得1個e肚仔消費印花，儲齊3個，可得一張HK$ 15電子優惠券，下次於e肚仔APP消費滿HK$ 50時即可使用。HK$ 15電子優惠券有效期為21日，每位用戶於活動期內可無限次參與此印花獎賞活動，更可與e肚仔每月印花同時獲得。

另外e肚仔APP已加入為WeChat Pay HK 日日賺印花商戶, 由即日起至10月31日，用戶於全港所有接受WeChat Pay HK支付的商戶消費滿HK$10即可獲得電子印花一個，每三個印花可兌換HK$5電子現金券一張，每月最多可換領三張總值HK$15的電子現金券

👉👉立即下載e肚仔APP，賺取WeChat Pay HK 優惠

相關文章：



2週年慶典優惠 - 第2撃👉【e肚仔2週年】網購蘇格蘭威士忌、手工啤 低至6折！

2週年慶典優惠 - 第1撃👉e肚仔2週年慶典網購優惠 HIBIKI 響$853/支入手 另設2折限時搶

e肚仔xWeChat Pay HK👉【電子錢包優惠】e肚仔有著數 用WeChat Pay埋單今round請飲餐飽

網購買餸👉【網購買餸超優惠】日威激安81折 6折入手戰斧牛扒

中秋食品網購 👉【中秋早鳥優惠】Häagen-Dazs雪糕月餅、榴槤冰皮月餅低至65折

在家啤一啤 👉【週三大折日】網購專頁Deluxe快閃優惠 5大本地手工啤買三送一

網購有分賺👉足不出戶都可以邊食邊賺！01積分當錢使 e肚仔全平台適用