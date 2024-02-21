白髮反映身體毛病？4大生長位置的健康問題　了解原因對症下藥！

還沒50歲就滿頭白髮？



許多人在很年輕時，就會為白髮問題而擔憂，但其實長白髮的原因百百種，而且長白髮位置也反映出不同的健康問題，我們更能針對原因從根本解決，進而減少白髮生成。

以下4大白髮生長位置&原因一起來了解一下吧！（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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長白髮4大原因

1. 頭頂——氣血不足

頭頂——氣血不足頭頂長白髮，最常出現於夜貓族、坐月子的媽媽身上，最主要是因為睡眠不足、孕期、工作壓力大，很容易導致氣血不足，當全身氣血不足時，會最先從任督二脈經過的頭頂開始顯現問題，頭頂區域的白髮越長越多，想要改善頭頂白髮問題，建議可以多紓壓，透過冥想、聽音樂等方式放鬆身心靈，維持良好睡眠習慣，同時多攝取蛋類、瘦肉、黃豆就能幫助養好精氣神！

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2. 前額——脾胃失調

前額——脾胃失調白髮長在前額通常反映著有「脾胃失調」的困擾，因為在中醫學來說前額屬於陽明經，主要掌握著跟脾胃有關的部分，所以想減少前額白髮，建議大家要記得減少吃冰冷食物，平時可多吃薑、大棗，透過這些性溫益氣的食材，可以散寒溫胃，幫助我們養好腸胃，前額白髮自然也會少了許多。

3. 兩鬢——肝火旺

兩鬢——肝火旺人的兩鬢對應的是肝臟，所以如果兩鬢常常長白髮，就代表你的需要滅滅肝火啦！建議可以先從清淡飲食做起，多吃一些消火的食物，例如綠豆、薏仁、蘆筍、絲瓜、西瓜都能幫助清熱降肝火。

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4. 後腦杓——腎氣不足

後腦杓——腎氣不足如果你是後腦杓長白髮，則代表有可能是腎氣不足，因為後腦杓對應的正是膀胱經，想要改善腦腦勺白髮最快的解決方式就是「補腎養腎」，建議平時可以多吃黑芝麻、黑木耳、黑米、黑豆等等黑色食物，也有助於恢復烏黑秀髮。

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