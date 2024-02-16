方圓臉顯瘦必看！4步打造高顱頂、八字瀏海　1技巧髮型持久不扁塌

髮型絕對會影響一個人的顏值，顯胖顯瘦往往可能就差在一個「蓬度」，羨慕女明星的高顱頂、超修臉型的八字瀏海，但自己怎麼用就是顯塌、不持久？



小紅書有網友示範任何角度都好看的瀏海打理教學，已快500萬人觀看，這次要來分享進階版「高顱頂＋八字瀏海」，女明星同款超持久顯小臉髮型步驟拆解，趕快跟著學起來！

4步打造高顱頂、八字瀏海，包包面有救了！（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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高顱頂是小臉關鍵

光只有瀏海，但沒有蓬鬆的顱頂，看起來還是會容易顯臉大、髮量稀疏，仔細觀察女明星的髮型，像是趙露思、虞書欣等人，高顱頂多是從頭頂「後面」才開始變高，創造一個蓬鬆的弧度，再加上前區的瀏海修飾，讓臉型更小一號，髮量看起來也更豐厚。

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Step 1：八字瀏海上髮捲

八字瀏海最困擾大家的問題就是弧度不持久，在打理前，先把瀏海分兩邊，稍微噴濕，選用中號的髮捲，由下往上垂直的上捲到髮根固定。

Step 2：畫大C抓出高顱頂髮束

距離前區瀏海約兩指寬，從前往後畫一個大C，抓起的這束頭髮就是要來創造高顱頂的，稍微扭轉一下，再用個抓夾夾住並往前推，讓頭髮拱起來。

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Step 3：噴髮膠＋熱冷風塑形

在頭頂的區域和瀏海髮捲的位置，均勻噴灑上定型噴霧，再以吹風機熱風「平吹」的方式加熱，千萬不能從上往下吹，會越吹越塌。熱風吹完後，再用冷風幫助定型，把髮捲、夾子分別取下，稍微用梳子整理，就會有漂亮的弧度。

Step 4：加強耳後弧度

如果兩側只有瀏海，修飾方圓臉的效果沒那麼好，可以再用一個長夾，夾著耳朵邊的頭髮再翻轉過來，把頭髮稍微鬆開一些。距離頭髮稍微有點距離，均勻噴灑上造型液，記得不要太近，會讓頭髮結塊顯得很僵硬，再用熱風吹完、冷風定型，拿下夾子後用梳子稍微梳開，就可以創造很自然的蓬度。

任何角度都好看，超修飾臉型、髮量看起來變蓬鬆的「高顱頂＋八字瀏海」就完成了！

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