染髮｜4款顯白美拉德髮色 蜜糖茶棕、焦糖紅棕黃皮人絕不出錯！
撰文：女人我最大
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說到2024髮色趨勢，絕對不能離不開「美拉德」風潮。
美拉德髮色主要以暖棕色系為重點色調，不只日常顯白，要知道棕色系髮色都不會輕易過時，更是一般人都能輕鬆駕馭的髮色。
美拉德髮色選擇不少，這篇精選出4款「美拉德髮色」推薦，邁入全新一年之際一起染上新髮色吧！（點擊放大瀏覽）▼▼▼
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1. 蜜糖茶棕
蜜糖茶棕不只呼應了美拉德，染完瞬間化身富家千金，看上去貴氣十足。趙露思出道以來曾有一段時期以蜜糖茶棕為髮色，屬於暖色調的蜜糖茶棕是茶棕色與蜂蜜色的融合，染完特別顯氣色，即使是素顏也扛得住。這款髮色充滿溫柔感，顯白效果更不用說，同時讓髮質看起來更有光澤！
2. 亞麻棕
亞麻棕對亞洲女性來說非常友善，也是首次染髮的入門首選。亞麻棕具有米色調，不只對黃皮人來說更容易駕馭，染完也讓整個人看上去更輕盈、乾淨，在質感上自然就會更加分。不論是長髮還是短髮，亞麻棕都能帶出仙氣十足的秀髮色澤，看上去多了幾分清冷氣質！
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3. 焦糖紅棕
黃皮人一定要試試焦糖紅棕，染完秒變白雪公主，膚色瞬間提亮一階！以楓葉紅為基底，暖色調讓肌膚看起來更加白皙，低調不張揚卻非常顯氣色，稍微畫點淡妝就能讓面部氣色更紅潤。想跳脫一般常見的棕髮色的話，焦糖紅棕完全是入門級選項！
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4. 紅醋栗
紅醋栗髮色基本上是以紅色、棕色、灰色、紫色4種色彩調製而成，色澤非常有辨識度，打造與眾不同的高級感。在室內下會呈現接近酒紅色的色澤，非常耐看也好駕馭，並且自帶溫暖氣質，從背影看完全是個背影殺手！
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