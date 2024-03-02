2024最受歡迎女生髮型Top 4　第1名顯瘦減齡10歲　長髮首選這些！

踏入新一年想換新髮型，該怎麼挑最不踩雷呢？



以下就帶來「2024最受歡迎女生髮型」排行榜，包含公主頭、波浪捲髮都上榜，想在新的一年換新氣象，獲得好人緣，就來看看以下髮型推薦吧！

2024最受歡迎女生髮型Top 4（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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Top 4：公主頭

公主頭因為造型就像西歐童話故事中公主的形象，因而得名，特別適合中長髮女孩，搭配髮飾點綴，更能凸顯整個人的氣質高雅。

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Top 3：波浪捲髮

女孩們留「波浪捲髮」根本是大寫的浪漫！S字的波浪捲度還能修飾雙頰肉肉、一秒隱形大餅臉，讓整個五官看起來更精緻立體，瞬間好感度倍增。

Top 2：黑直髮

看似簡單的髮型卻隱藏許多優點，黑髮能襯托膚色明亮度，特別適合亞洲膚色，加上直髮造型也能凸顯髮型柔順度，一掃毛躁感，整個人也變得更神清氣爽。

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Top 1：高馬尾

最讓人心動的初戀髮型！高馬尾一綁就讓人夢回青春洋溢的18歲，也比起常見的一般馬尾看起來更有元氣，只要記得請髮型師在臉頰兩旁留鬢角留海，加上綁髮時拉鬆顱頂髮絲，就能達到延伸臉型、修飾下顎線的視覺效果，小臉又減齡難怪是最受歡迎的女生髮型第一名。

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