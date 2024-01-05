密頻染黑遮白髮？髮型師推5款光霧染髮色　白髮自然融入更顯年輕

長白髮該怎麼辦？許多人一長出白髮就急著染黑，但其實髮型師建議有更好的白髮染髮小撇步，改以2024時下最流行的「光霧染」取代，反而會比染黑來的更好上色、遮白效果更強大。



為什麼白髮不適合染黑？

為什麼白髮不適合染黑？白髮為什麼不建議直接染黑呢？最主要是因為受損的白髮缺乏黑色素，因此髮絲本身具有透光性，這時再上色反而不好掌控髮色的明暗度，而且一旦染黑後再長出白髮反而會更明顯，因此「染黑」並不適白髮的最佳解方。

5款光霧染髮色推薦（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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2024光霧染如何修飾白髮？

2024光霧染如何修飾白髮？明星御用設計師Miyake也分享光霧染遮白的原理：「長白髮真的別再染黑了！其實我更建議大家可以挑選光霧染髮色，透過霧化的效果來逐漸淡化白髮，就像是為秀髮套上了一層柔焦濾鏡，既能讓白髮完美與霧感髮色融合，又不會因為長出白髮太突兀或是傷害髮質。」

光霧冷茶棕

光霧染髮色推薦：光霧冷茶棕設計師Miyake運用L'Oréal Paris全新升級的PRO伊諾雅染膏「iNOA」，打造夢幻髮色！作為品牌首支油基底的無氨染膏，染膏內蘊涵60%的油做為秀髮的上色引擎，讓秀髮在最低傷害下達到最佳上色效果。而「光霧冷茶棕」則是以中性色調創造低飽和度的底色，柔霧中帶點冷色調的茶棕感，高級內斂又好看，還能達到淡化白髮過於明顯的視覺效果，而且也能為暖黃肌帶來去黑顯白效果，真的是誰染誰好看。

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光霧焦糖棕

光霧染髮色推薦：光霧焦糖棕如果本身偏好暖色調的話，也可以參考看看這款！帶點不飽和的柔和效果，特別能修飾亞洲人的偏黃膚色，而且在光線折射下看起來反光感會更明顯，讓髮質自帶輕盈柔光，弱化了白髮突兀的缺陷，還能提升髮質光澤度。

朱古力棕

朱古力棕基調髮色以棕色為主，注入了霧光灰的調色，可以讓髮色呈現絲緞光澤，一來能自然修飾白髮，二來也能視覺提升髮質，是一款染髮菜鳥也能輕鬆入門的髮色。

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寶石紅棕

紅棕髮色近期也大受歡迎，透過棕色融合暗紅色來調配出霧光感，一染立刻帶來好氣色，讓人看起來更年輕又明亮，同時髮色兼具一定的飽和度，也能很好地遮蓋白髮。

光澤藍黑

藍黑髮色一直是這幾年的大勢，再注入了充滿霧光感的染髮劑，不僅能去黃顯白，更能透過霧化的效果，來轉移白髮太明顯的問題，深層內斂的髮色超有質感，是一款人見人愛的神仙髮色。

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