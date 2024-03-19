減肥｜網絡大熱減肥法？台醫解構「碳循環飲食」輕鬆減脂增肌

【減肥/減肥方法】減肥可謂一個長期戰爭，俗語有云：『一本通書不可到老』，減肥方法、減肥食療亦如是，當身體習慣了該方法後，就會進入減肥停滯期、平台期。想擺脫困局的話，不妨參考近日台灣減重醫師 蕭捷健醫師在Facebook上分享以及解構的「碳循環飲食」。



怎麼是「碳循環飲食」？

相信每個減肥的女生，都會對斷食、生酮飲食等飲食控制法並不陌生，而近年卻有不少研究指出澱粉並非如此邪，特別減磅的女生攝取適當的碳水化合物反而有助減肥。而「碳循環飲食」正是從此而來，按照每人的需求，依照運動量去決定碳水化合物的攝取量，反而更能維持肌肉量、降低體脂肪！

蕭醫師補充道，在「碳循環飲食」中可以分成：高碳水日、中碳水日以及低碳水日。

高碳水日適合高強度運動的日子，以攝取大量碳水化合物、讓醣類代謝達到最佳狀態，從而幫助增加肌肉，令攝取的澱粉不易變成脂肪。中碳水日則應選擇中等強度的運動，例如上半身的重量訓練或是帶氧運動，以便增肌以及促進脂肪燃燒。而低碳水日則是散步、瑜伽或皮拉提斯等低強度的運動的首選，令身體在放鬆情況下亦能自主地燃燒脂肪。

網絡大熱減肥法：「碳循環飲食」！（《深夜食堂》劇照）

應該如何進行「碳循環飲食」？

減肥並非指要天天節食，極度節制才能有見成效。若想要實現飲食自由，同時又想減得輕鬆，蕭醫師分享了一周「碳循環飲食」飲食，大家可以以作參考。

減肥亦可以實現飲食自由？（YouTube@すき家）

一周「碳循環飲食」

星期六：高碳水日



周末既然是休息、朋友聚會的時間，大家可以在其中一天高碳，1到2餐攝取大量碳水化合物。

星期日：低碳水日

星期一：低碳水日



然後連續兩天低碳水，以作平衡前一日高碳並持續減脂效果，而在低碳水日，亦不用餓壞自己、虧待自己，蕭醫師指大家可以多攝取蛋白質、肉類。

星期二到五：中碳水日



結束低碳水日後，大家可以連續四天維持正常飲食，注意多攝取原型澱粉、糙米、豆類、水果以及牛奶的中碳日，令身體達到平衡，利用飲食中的好油脂抗發炎以及利用抗性澱粉養好腸道。