春分2024｜春天濕氣重易犯困、頭重重？中醫教你4招祛濕調理保養

【春分2024/二十四節氣】踏入3月，綿雨、濕氣不停，代表著春天的氣息到來！除了春天，而二十四節氣亦步入第四個節氣：春分，今年春分的日子介於驚蟄和清明之間，正是3月20日。春天濕氣重，令疲倦感容易上升，想解決疲態，又應該如何應對呢？



春分時節天氣逐漸回暖，平均氣溫大約20度，降雨量開始增多，天氣容易潮濕，加上香港悶焗的天氣。濕氣彌漫，對我們亦帶來不少影響，為此《01女生》特意邀請道德善堂註冊中醫師 陳宇傑醫師，分享養生、調理身體的秘訣。

春天容易出現「春困」的現象，經常令人有懶洋洋的感覺、身體容易困倦乏力，甚至有頭身重墜、周身酸痛的現象；特別是體質偏向脾虛濕重的人士更加明顯。

陳醫師指濕重會影響人體的氣機流動，若然平時缺乏運動、心肺功能較差的人，更容易出現氣短（唔夠氣)、胸悶、呼吸困難等問題。除此之外，濕氣重的第二個影響脾胃，常見的消化不良症狀，如胃脹、胃口差、大便失調等，特別是平常嗜食生冷、油膩甜食以及濕困脾胃的人更要注意。

春天濕氣重易犯困、頭重重？（《喜歡妳是妳》劇照）

中醫教你4招祛濕保養：理氣化濕、健脾解困

如果想減少以上因濕重導致的各種問題，陳醫師指春分養生需要注重理氣化濕、健脾解困，日常生活中亦可以多加注意，從體質中改善，以食療、生活習慣等作調養。

首先要減少進食生冷、油膩和甜食等容易「助濕」的食物。此外，黃帝內經有云「久臥傷氣」，過量睡眠、缺乏運動會加重「春困」現象，保持作息定時會有利祛濕。大家亦可以多按壓穴位「陰陵泉」，位於小腿內側，脛骨內側髁之下，能夠改善水腫、腹漲腹瀉以及食慾不振等問題。

按摩有助理氣化濕、健脾解困（freepik）

另外，春分為春季之半，陰陽轉化之時，乍暖還寒，天氣潮濕，毛孔容易開闔失調，導致濕氣鬱滯於皮膚而出現各種皮膚問題，例如敏感，濕疹，粉刺等等。輕量的運動，微微汗出有助促進氣血運行、改善皮膚狀態，達至「氣行濕自化」，有助帶走身體濕氣，令人感覺精神。稍作注意的是，出汗後應避免直接吹冷氣風扇，以免感染風寒。

輕量運動有助「氣行濕自化」（freepik）

若然居住環境潮濕，陳醫師建議使用抽濕機，並保持空氣流通，亦有利於減少濕氣。

食物方面，可以選擇如粉葛、赤小豆、扁豆、雲苓、薏米等，有一定袪濕作用。陳醫師亦分享2個健脾化濕、清肝明目的春分食療，可以適時食用。

【薏米赤小豆粥】2人份量



材料：生熟薏米各5錢、赤小豆5錢、粳米1両、冰糖少量

做法：首先將所有藥材洗淨，稍為浸泡。再加入適量清水煮粥，煮約1小時至豆爛，最後加入冰糖調味即可。



【菊花杞子淮山湯】2人份量



材料：菊花3錢、杞子3錢、鐵棍淮山1條、豬肉3両

做法：首先將淮山去皮洗淨、切件，再將杞子、菊花洗淨後要稍為浸泡。之後將豬肉汆水，切件備用。準備一煲清水，將豬肉煮滾，再放入淮山、杞子、豬肉，用小火煲2小時。接著，將菊花放入煲湯袋中包好，放入湯中煮5分鐘，最後加鹽調味即可。



資料來源：德善堂中醫所提供