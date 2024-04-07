脫髮｜頭皮治療師公開頭髮稀疏、禿頭主因！附有效改善脫髮方法

【頭髮稀疏/禿頭/增髮方法】或許大家都知道，正常而言人體每天都會自然掉落約50-100條頭髮，但如果一夜之間突然大量脫落頭髮，就有可能是頭皮發出的求救訊號！頭皮治療師 Shirley最近分享頭髮稀疏原因及改善方法，正在為此煩惱或想預防脫髮的你必睇！



了解頭髮稀疏4大成因

要知道，頭髮每天都會自然地掉落，不過如果頭髮比之前變得越來越稀疏的話，就應該要好好正視問題，避免情況惡化。而首要一步，就要了解為甚麼會出現頭髮稀疏問題呢？

頭髮稀疏4大成因 (freepik)

頭髮稀疏成因：毛囊處於休止期



毛囊生長週期分為3階段，分別為生長期、衰退期及休止期。若大部分毛囊剛好處於休止期，就會有較多頭髮脫落。

頭髮稀疏成因：基因影響毛囊萎縮



不少人都有家族遺傳性禿頭（ 即雄性禿），男士雄性禿多數於25-40歲開始，而女士雄性禿多數於30-50歲開始。一般而言，髮際線、頭頂等部位的毛囊會逐漸萎縮，進而令頭髮脫落。

頭髮稀疏成因：外在因素令毛囊受損



除了先天因素影響之外，後天生活習慣亦是一大成因，如洗頭方法不正確、選用不適合的洗頭水及頻繁使用造型產品等。

頭髮稀疏成因：壓力影響生理，令頭皮緊繃



短時間壓力過大，會令太陽穴及頭皮附近的肌肉長期收縮。頭皮變得越來越緊的時候，毛囊就缺乏足夠空間及營養。當頭髮無法擁有舒適的生長環境，脫落是必然的事。

改善脫髮方法

當知道頭髮變得稀疏原因後，就要對證下藥解決脫髮問題。Shirley指出，想改善頭髮稀疏情況，就要同時做到停止再度落髮及加強頭髮生長，以下有4個改善方法可供大家參考。

改善脫髮方法 (freepik)

改善脫髮方法｜1. 改變令頭皮變得悶熱的小習慣

在日常生活中，大家不經不覺間都會做出一些傷害頭皮的行為而不自知，如戴過緊的帽子、使用造型產品、選用不合適的頭水、日夜顛倒的作息。

改善脫髮方法｜2. 多攝取頭髮所需養分

有助減少脫髮及加強頭髮生長的營養素如：蛋白質，有效促進頭髮生長；維他命C，促進體內膠原蛋白形成，改善壓力性脫髮；維他命B，幫助體內胺基酸代謝，防止脂溢性脫髮；維他命E，促進新陳代謝，改善血液循環。

改善脫髮方法｜3. 定期檢測頭皮

定期檢測頭皮可以及早發現頭皮狀況，以免錯過治療黃金時間。大家可以從4方面評估健康狀況。油脂分泌：確認頭皮出油狀況及判斷出油原因；毛囊：確認毛囊有沒有發炎情況；敏感：放大頭皮檢測確認頭皮之敏感程度；髮量：用高倍率檢測觀察髮絲密度預計髮量；粗幼度：放大頭皮檢測，頭髮會否過幼。

改善脫髮方法｜4. 定期做頭皮清潔及育髮療程

既可為頭髮及頭皮維持一個健康環境，又可定期為頭皮注入營養，令頭髮健康生長。同時，亦可強化毛囊吸收營養能力，有效延長頭髮生長週期。

(資料來源：文章獲頭皮治療師 Shirley授權轉載。)