遮白髮｜2024「格雷系染髮髮色」推介　灰色系打造沈穩高級氛圍感

前陣子風靡全亞洲的「美拉德」風潮話題已逐漸下降，小紅書近期又有另一個關鍵字「格雷系」爆紅！



格雷系是以灰色為重點色調，利用不同深淺灰色系打造出沈穩、高級氛圍感。除了穿搭必須跟上，髮色也不能錯過這波趨勢！加上格雷系髮色是灰調色系，顯白同時也是最能遮白髮的最佳髮色。

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格雷系髮色範本：黑茶灰

黑茶灰髮色介於黑白色調之間，整體還帶有柔霧感。注入灰色調後的髮色看起來更輕盈靈動，即使留著一頭長髮也不會有厚重感。黑茶灰也相對低調，雖然與原生黑髮不會差太多，但整體更有質感與氣質，即使素顏也不會看起來格外憔悴，相當推薦染髮新手！

格雷系髮色範本：銀河灰

銀河灰是充滿混血感的一款髮色，少女時代太妍就曾染了一頭銀河灰，當時瞬間引起一陣模仿熱潮。銀河灰屬於冷色調，夢幻銀河色澤非常顯白顯氣質與質感，走在路上回頭率超高。不過這款髮色需要漂，髮質的部分需要格外養護才能維持好髮質！

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格雷系髮色範本：線條染

線條染爆紅至今依舊非常熱門！這款髮色對熟齡女性來說更是白髮救星，能將不斷長出的白髮完美隱藏。以霧黑色為基礎，並以銀灰色作為挑染色調，即使長出新的白髮也不至於太明顯。若把頭髮扎起，也能看到細微的髮色變化，加上就算新的黑髮長出也不明顯，更不用太常光顧理髮店進行補染！

格雷系髮色範本：裙擺染

裙擺染是只在髮尾做挑染，打造強烈的撞色對比，也是一款不怕布丁頭的髮色選擇。同樣以黑灰色調為色系組合，營造出同色系的漸層感，整體的冷色調給人一種清冷氣質，不論是長髮還短髮都能輕易達到效果！

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格雷系髮色範本：灰藍色

同樣是冷色調的灰藍色，在自然光照下顯得格外吸睛，染完絕對是人群中最亮眼的存在。雖然灰藍色相對高調，卻能帶出一種神秘高冷氣質。但這款髮色染後不一定會顯白，因此建議黃黑皮染前一定要向髮型師多多諮詢！

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