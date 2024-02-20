精油浸腳5大推介　生薑、迷迭香改善手腳冰冷　1隱藏配方嫩膚美白

你也喜歡浸腳嗎？浸腳的好處真的說都說不完，幫助血液循環、舒緩疲勞，尤其是冬天，把冰冷的腳泡到熱水裡好好放鬆，從腳暖到全身，沾到床立刻昏睡一夜好眠！



許多人浸腳會使用足浴包、中藥包或浴鹽，但其實加入精油是最簡單的做法，精油香氣順著熱水的蒸氣上升，幫助讓你全身心的徹底放鬆！

小編就來為大家推薦最適合浸腳的精油，以及介紹他們的特殊功效！（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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生薑精油保暖首選

冬天總是手腳冰冷的你，首選肯定就是生薑精油！生薑擁有超強的活血通絡功效，只要一點點就能夠帶來十足的暖意，輕鬆改善血液循環。需要注意的是生薑精油刺激性較強，雖然腳的角質層比身體厚，但仍需要注意稀釋精油，可以準備一小杯酒精裡面加入幾滴精油，混合之後再倒入浸腳水，才不會對肌膚太過刺激。

迷迭香趕走痠痛

出國總是瘋狂的逛街血拚，回到飯店腳痠到不行？只要旅行有安排逛街或景點行程，那一定不可以帶上這一瓶迷迭香精油，木質草本香氣，讓人心曠神怡，能夠很好的放鬆緊繃、痠痛的肌肉，並修復疲勞狀態！想要效果跟加深層，可以將迷迭香精油和植物油混合後用來按摩雙腳，充分放鬆和吸收之後，再加上浸腳舒緩，這樣一整套下來，睡醒起來保證不鐵腿！

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薰衣草幫助入睡

忙碌了一天，只想要好好的泡個腳上床睡覺？使用薰衣草精油是你最好的選擇，薰衣草廣為人知的助眠、療癒功效，讓你從一天的疲勞中解放出來！舒服柔軟的草本香氣，就像一邊浸腳一邊做一個完美的香氛SPA，也可以在加入幾滴柑橘類精油，加強促進血液循環。另外，薰衣草算是相當溫和的精油，只要兩三滴，不管是大人小孩都可以安心使用。

茶樹抗菌一流

有腳氣或香港腳困擾的朋友，最適合使用茶樹精油浸腳了！茶樹精油有著超強的殺菌、淨化的功效，不過刺激性也相對較強，建議可以搭配粗鹽使用，舀一匙鹽放置在手上，在鹽堆上面滴入兩三滴精油，充分攪拌混合之後在把手放到水裡稀釋就可以了！另外，加入茶樹精油泡完腳的水，還可以拿來沖洗廁所，這樣一來茶樹的抗菌清潔功效，就一點都不會浪費了！

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天竺葵嫩膚美白第一名

浸腳的時候加入幾滴天竺葵，就像在家裡自己幫雙腳做一個全方位護理SPA！天竺葵擁有公認的嫩膚、美顏功效，能使腳上的肌膚更加柔軟白嫩！再加上沒有人能抗拒的草本玫瑰香氣，帶給人滿滿的呵護感，同時天竺葵對於舒緩生理痛也有奇效，不過不是每個人的體質都適合在經期的時候浸腳，建議要諮詢醫師在進行。

＊塗抹精油需經過小面積皮膚測試和稀釋，並避免兒童與寵物接觸使用，若有疑慮請諮詢專業醫生！

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